1929 元起，曝苹果 iPad 9 “Air 设计”更轻薄、屏幕大升级，新款 iPad Pro 性能显著提升

IT之家1月7日消息 外媒 MacRumors 报道，据 Mac Otakara 援引中国供应链消息称，苹果预计将于 2021 年亮相的第九代低价版 iPad 将采用基于苹果 2019 年推出的 iPad Air 3 的设计。

▲ iPad Air 3

新款 iPad 9 显示屏尺寸预计将维持在 10.2 英寸不变，但会 “明显变薄”，仅为 6.3 毫米。目前 iPad 8 的厚度为 7.5 毫米，因此 6.3 毫米的机身将标志着重大的设计变化。此外，预计它的重量也将更轻，为 460 克，而 iPad 8 重量为 490 克。

Mac Otakara 表示，该设备将继续采用 Touch ID 主 Home 物理键和 Lightning 接口，苹果拒绝过渡到 USB-C 接口。预计该机将采用全贴合显示屏、防反射涂层、支持 P3 广色域和 True Tone 屏幕。

除了第九代 iPad 之外，Mac Otakara 还对下一代 iPad Pro 机型进行了一些细节介绍。Mac Otakara 表示，即将到来的更新换代不会出现显示屏尺寸或外壳的变化，但 A 系列芯片性能将会 “大幅提升”。

Mac Otakara 并没有提及传闻中的 12.9 英寸 iPad Pro 机型，该机型有望配备 mini-LED 显示屏，这表明这或许将是一款独立的高端机型，与更新后的 iPad Pro 机型一起销售，而这些机型将获得更标准的升级。

IT之家获悉，该爆料表明，新 iPad 9 的定价或许会有所降低，苹果将以 299 美元（约合人民币 1929 元）而非 329 美元的价格出售。iPad 的更新换代一直被传为 2021 年春季，但这可能是一个乐观的估计，因为第八代 iPad 是在去年 9 月份发布的。