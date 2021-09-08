工信部公布车联网身份认证和安全信任试点项目名单，涉及腾讯、华为、蚂蚁金服、蔚来、小鹏等

IT之家 9 月 8 日消息 工信部上个月公布了车联网身份认证和安全信任试点项目名单。数字认证作为国内领先的网络信任与数字安全服务提供商，共参与 4 个试点项目组队申报并成功入围。

IT之家了解到，这 4 个试点项目分别在无锡、重庆两江、长沙和嘉兴四个国家级车联网先导区开展。

工业和信息化部办公厅今日发布关于公布车联网身份认证和安全信任试点项目名单的通知，其中包含蔚来汽车、小鹏汽车、一汽、上汽、奇瑞新能源、广西汽车集团、腾讯、蚂蚁金服、中国移动、中国信通院、华为等公司和高校、研究院。