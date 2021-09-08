大众 CEO 称市场有足够资金，支持建设 6 座大型电池工厂

致力于大力发展电动汽车的大众，在今年 3 月份，公布了 2030 年前与合作伙伴在欧洲建设 6 座大型电池工厂的计划，以满足不断增长的电动汽车电池需求。

外媒在报道中表示，建设一座新的电池工厂通常需要投入约 20 亿欧元，也就是约 24 亿美元的资金，这也就意味着大众与合作伙伴建设 6 座大型电池工厂，需要投入约 120 亿欧元的资金。

不过，在今年 3 月份公布计划时，大众方面并未公布 6 座大型电池工厂的投资，也未透露他们将为 6 座工厂投入多少资金。

但从外媒最新的报道来看，在计划新建的 6 座典型电池工厂的所需的资金方面，大众比较乐观，他们认为有足够的内外部资金支持他们与合作伙伴建厂。

大众认为有足够的内外部资金支持他们建设电池工厂，是大众 CEO 赫伯特・迪斯，在慕尼黑国际车展期间透露的。他在车展期间表示，市场上有所需要的资金，Northvolt 已经证明了这一点。

迪斯所提到的 Northvolt，是瑞典的一家电池制造商，大众持有这一公司 20% 的股份。Northvolt 在今年 6 月份融资 28 亿美元，是欧洲今年最大的私募之一。

迪斯还透露，现在生产电池仍可以获得可观的收益，电动汽车电池是一个由需求驱动的市场，在可预见的未来仍是如此。