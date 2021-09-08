首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>游戏机

Xbox Series S 2022 款爆料：升级为 6nm 制程芯片，计算单元更多

2021/9/8 17:18:54 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
评论：

IT之家 9 月 8 日消息 根据外媒 VideoCardz 消息，有海外爆料者 @Moore’s Law is Dead 近日爆料称，微软将于明年更新 Xbox Series X/S 两款游戏主机，其中 Xbox Series S 将采用 6nm 制程 AMD 定制 APU 芯片，性能更强，效率更高。

▲ 图片来自 Digital Foundry

目前的 Xbox Series S 主机采用 7nm APU，集成有 8 核 16 线程 CPU，并有着 RDNA 2 架构核心显卡。这款核显拥有 20 个 CU 计算单元，频率 1.57GHz，最高支持 2K 分辨率 120fps 游戏。爆料者称，该 APU 芯片原本就有 24 个 CU，但是为了保证良率，有四个单元被禁用。

2022 款 Xbox Series S 的 APU，将采用全新的台积电 6nm 制程工艺，良率更高，因此 GPU 计算单元将解锁至完整的 24 个，性能更强。此外，GPU 时钟速度也会提升，爆料者表示其性能相比旧款最高提升可达 50%。

至于价格方面，2022 款定价会更高，预计为 350 美元以上（2261 元人民币），不过爆料者表示随着新产品的发布，老款 Xbox Series S 会降价至少 50 美元。

据IT之家了解，爆料者还预测，微软 Xbox Series X 的新版本，有望于 2023 年发布。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：XboxXbox Series S

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用