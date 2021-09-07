微软澄清：Win11 WSA 安卓子系统不支持 Xbox Series X/One

IT之家 9 月 7 日消息 近期，Windows 11 的微软商店中发现了 Windows Subsystem for Android（简称：WSA）应用。该列表最有趣的特点是，该应用同时支持 Windows 11 和 Xbox One，这是微软之前从未提及的。

鉴于微软强调 WSA 将安卓游戏引入 Windows 11，这可能是预料中的惊喜，但事实上似乎不会是这样。

媒体 Windows Central 已收到微软的声明，称“目前没有计划将 Windows 11 安卓子系统带到 Xbox”。

微软确实为未来的支持敞开了大门，但当微软最终向 Windows 11 提供 WSA 时，这肯定不会一步到位。

这项工作被推迟了，IT之家获悉，微软 Windows 11 将在 10 月 5 日正式推送，但在首个正式版中不会支持安卓应用，将在未来几个月提供安卓支持，因为该公司仍在研究这项技术。

微软将通过亚马逊商店提供安卓应用，但尽管该技术有潜力，但 Windows 安卓子系统不可能完美支持商店中的每一个应用，而且该功能的影响有多大还有待观察，特别是 WSA 将需要电脑配备 16GB 的内存以获得良好的性能，这仍然超过了大多数消费者笔记本电脑的基准硬件。