我国首颗暗物质卫星“悟空”首度面向全球共享伽马光子科学数据

IT之家 9 月 8 日消息 国家空间科学数据中心与中国科学院紫金山天文台昨日联合公开发布“悟空”号暗物质粒子探测卫星首批伽马光子科学数据（共计 99864 个事例），可通过国家空间科学数据中心（链接）或中国科学院紫金山天文台（链接）获取。

后续，国家空间科学数据中心与中国科学院紫金山天文台还将持续发布伽马光子科学数据，开展数据分析与应用技术及工具的研发，为公众提供更多样、更精细、更透明的数据共享与应用服务。

IT之家了解到，我国首颗暗物质科学卫星“悟空”于 2015 年升空，在轨已经有五年半时间。到目前为止，这颗卫星还保持着发射时的完美状态，所有探测器都工作正常，而且工作指标并没有下降。

“悟空”号伽马分析组核心成员介绍称：空间伽马射线观测作为人类认识宇宙的重要手段之一，在宇宙起源、暗物质探测等科学前沿问题的研究中发挥着积极作用。

“伽马射线数据在暗物质间接探测研究中具有特殊的研究价值，一是源于伽马光子不带电荷，在传播过程中不会被磁场偏转，能够更好地携带暗物质空间分布的信息；二是‘悟空’号卫星具有极高的能量分辨率，有望帮助研究者了解暗物质的性质。”，伽马射线数据还可用于深入研究活动星系核的黑洞喷流成分、脉冲星产生脉冲辐射的机制以及超新星遗迹对宇宙线加速的贡献等丰富的天体物理过程。

据称，“悟空”已经完成全天区扫描超过 11 次，获取了约 107 亿个高能宇宙射线事例，获得了迄今为止世界上最精确的宇宙射线电子、质子、氦核等 TeV（1TeV=1 万亿电子伏特）以上能区的测量结果，在暗物质间接探测和宇宙线起源方面作出了重要贡献。

官方还表示，目前人类只弄清楚宇宙的 5%，而其他 95% 则是暗物质和暗能量，人类还不清楚其物理性质。

据悉，“悟空”团队今年将要发表全世界精确度最高的高能伽马射线谱线搜寻结果，以及世界上能谱最宽、精度最高的的宇宙射线硼碳比例数据，对暗物质研究、宇宙射线物理研究意义重大。