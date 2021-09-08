消息称字节跳动募资 50 亿美元贷款，用于海外扩张

9 月 8 日消息 科技媒体 The Information 发布报道，称因今年几乎不可能进行 IPO，字节跳动正在与银行谈判，计划通过银团贷款募资 50 亿美元，用于债务再融资和海外扩张。

知情人士称，字节跳动计划抓住当前利率较低的时机募资，其中一半资金将用于在美国、欧洲、拉丁美洲以及其他市场的业务扩张，另一半资金用于现有债务的再融资。字节跳动需要通过继续增加投资来吸引更多用户、增强市场营销和计算能力。

据悉，目前探讨的贷款规模在 40 亿至 50 亿美元，具体金额尚未最终确定。

外媒称，新贷款获得的美元将用以发展海外业务。一位知情人士表示，公司可以利用这笔贷款招聘更多人才，发展 TikTok 的电子商务业务和其他功能。

该报道还提到，字节跳动去年营收 343 亿美元，毛利润 190 亿美元。由于中国限制资金外流，字节跳动可能很难将人民币兑换成美元进行海外投资，因此有必要通过股票或债务进行海外融资。

在字节跳动计划增加投资用于扩展海外业务正受到严监管。上个月，由于中国政府发布了教育新规，字节跳动被迫关闭了国内在线辅导应用，并对国内教育业务进行了部分裁员。

TikTok 的成功对于字节跳动至关重要。字节跳动是全世界估值最高的科技初创公司，其未来的首次公开募股可能是史上规模最大和最受期待的 IPO 之一。但有些字节跳动投资者表示，由于监管政策带来了不确定性，因此字节跳动在短期内不太可能上市。

字节跳动之前通过股权融资和债务融资已经筹得了数十亿美元。2019 年，彭博社报道称，该公司获得了 13.4 亿美元银团贷款。据知情人士透露，字节跳动在 12 月结束了新一轮股权融资，共融资 50 亿美元，该轮融资对字节跳动的估值高达 1,800 亿美元。