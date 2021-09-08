汤姆猫收关注函：要求说明现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性

IT之家 9 月 8 日消息 汤姆猫收到深交所关注函，要求说明公司现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性，公司称“具备元宇宙产品开发用户基础”的原因、依据，是否具备统计数据、市场调研情况等客观证据支持，相关表述是否严谨、合理；公司是否存在利用互动易回复蹭热点、炒概念，配合股东减持的情形。

2021 年 9 月 8 日午间，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司在本所投资者关系互动平台（以下简称“互动易”）回复与元宇宙、VR 等概念有关的提问时表示，公司“具备元宇宙产品开发的用户基础”、“已成立元宇宙方向的专项工作组……，对特定品类的游戏进行概念开发和立项工作”、“公司投资的天际微动已开发了多款 VR 游戏”。公司股价于午后开盘涨停。

汤姆猫披露的数据显示，目前公司汤姆猫系列产品 DAU 的 85% 以上用户来自于海外，国内用户 DAU 占比不到 15%。在国内用户当中，iOS 渠道实名认证登记为未成年人用户的比例约为 7%，安卓渠道实名登记为未成年人用户的比例约为 8.5%。作为强调亲子陪伴与互动的家庭娱乐应用，家长掌握着设备终端。

此外，汤姆猫称，作为“会说话的汤姆猫家族”IP 综合运营企业，公司也正大力推进包括主题亲子乐园等线下业务的发展，致力于未成年人的身心健康与成长。

IT之家了解到，汤姆猫 2021 中报显示，公司主营收入 9.17 亿元，同比下降 2.47%；归母净利润 4.12 亿元，同比下降 17.58%。