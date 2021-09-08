拥有 20GB 显存的 RTX 3080 Ti 显卡曝光：频率 1665 MHz，功耗 450W

IT之家 9 月 8 日消息 英伟达目前最新的次旗舰游戏显卡为 RTX 3080 Ti，其具有 10240 个 CUDA 核心，内置 12GB GDDR6X 显存，显存位宽 384bit。根据爆料者消息，近日一款拥有 20GB GDDR6X 显存的 RTX 3080 Ti 显卡 VBIOS 信息出现在了 techpowerup 网站。

这款显卡由技嘉制造，型号为 GV-N308TAORUS X-20GD。该产品 GPU 基础频率 1335MHz，加速频率 1665MHz，显存频率为 1188MHz。该产品使用的是美光制造的 GDDR6X 显存芯片，功耗最大 450W。

据外媒 VideoCardz 消息，俄罗斯一名用户在网上曝光了这款显卡的实拍图，以及部分运行数据。该产品预计仅能够用于挖矿，因为找不到合适的游戏驱动程序。由于 RTX 3080 Ti 显卡没有 LHR 锁算力版本，因此该产品能够进行挖矿。

据IT之家了解，爆料者透露，它是以大约 19800 元的价格买到这款显卡的，远高于标准版 RTX 3080 Ti 的零售价。从图中看出，显卡的灯光、散热等组件十分完备，并不是公版设计。截至目前，英伟达没有公布该型号显卡的详细消息。