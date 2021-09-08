交通运输部印发通知：加快推进网约车合规化，规范定价，依法严厉大数据杀熟等违法行为

IT之家 9 月 8 日消息 交通运输部现印发《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》，进一步维护公平竞争市场秩序，加快推进网约车合规化进程，促进网约车行业规范健康持续发展。

IT之家了解到，《通知》指出：近期，部分网约车平台公司招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆“带车加盟”，开展非法营运，严重扰乱公平竞争的市场秩序，影响行业安全稳定。

《通知》要求：各地交通运输主管部门要督促网约车平台公司依法依规开展经营，加快网约车合规化进程。即日起，不得新接入不合规车辆和驾驶员，并加快清退不合规的驾驶员和车辆。要加强监管执法，严格规范执法行为，综合运用线上线下等各种手段，加大对网约车非法营运的打击力度，持续保持高压态势。

此外，《通知》还强调：要配合相关部门加大双随机检查工作力度，依法严厉查处低价倾销、大数据杀熟、诱导欺诈等违法违规行为，推动形成统一开放、竞争有序的市场体系，切实维护公平竞争的市场秩序。

《通知》明确：各地交通运输主管部门要积极会同有关部门指导督促网约车平台公司依法合规用工，科学制定平台派单规则，规范定价行为，完善利益分配机制，降低过高的抽成比例，保障驾驶员获得合理劳动报酬和休息时间。