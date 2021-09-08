世界最高 4800 万像素，我国首颗工业数字光场芯片即将量产

9 月 8 日消息 据南方 Plus 报道，来自江门的五邑大学中国科学院半导体研究所数字光芯片联合实验室发布了数字光场芯片技术研究的最新进展。这款世界最高 4800 万像素硅基液晶芯片即将量产。

数字光场芯片技术的突破实现了技术上的转变，对曝光率的提升以及曝光面积的增加有着巨大的意义，在民用领域主要应用于：电影、投影仪、激光电视、智能车灯、虚拟现实、印刷打印等；在工业领域主要应用于：光固化 3D 打印、PCB 电路板曝光、芯片光刻等领域。

目前，我国的民用数字光场芯片 99% 来源于进口，工业数字光场芯片 100% 依赖于美国进口，相关产业的发展受制于人。4800 万像素数字硅基液晶数字光场芯片的成功研发，代表我国数字光场芯片技术进入了全新的发展阶段。

该数字光场芯片以五邑大学 — 中国科学院“数字光芯片联合实验室”为龙头，联合中国科学院微电子研究所、半导体研究所、长春光学精密机械与物理研究所以及北京数字光芯科技有限公司等多个科研团队进行研究与开发。

2020 年 9 月，该联合实验室团队研发了世界最高 4800 万像素硅基液晶芯片；2021 年 4 月联合实验室团队研发的 8K 投影芯片通过国家广播电视产品质量监督检测中心的 8K 分辨率检测，成为目前世界唯一具备大规模量产条件的芯片。

4800 万像素数字硅基液晶数字光场芯片（LCoS）创造了硅基液晶芯片分辨率世界新纪录，将原硅基液晶芯片单芯片分辨率由 983 万像素提高了 4.8 倍至 4800 万像素。这也是我国首颗工业数字光场芯片，目前已实现了自主设计、自主流片、自主测试、自主封装、自主集成，并掌握了 100% 的知识产权。