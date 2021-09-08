英特尔 CEO：拟在未来 10 年投资最多 800 亿欧元提高欧洲芯片产能

北京时间 9 月 8 日早间消息，英特尔 CEO 帕特・基辛格（Pat Gelsinger）周二在慕尼黑 IAA 车展上表示，在未来 10 年时间里，英特尔可能会在欧洲投资最多 800 亿欧元（约合 947.7 亿美元）以提高其在该地区的芯片产能，并将向汽车制造商开放该公司在爱尔兰的半导体工厂。

基辛格还表示，英特尔将在年底以前宣布两座主要的欧洲新芯片制造厂的选址。外界猜测，该公司最有可能将在德国和法国新建这两座芯片工厂，另外也有可能会把新厂设在目前已有业务运营存在的波兰。

根据基辛格的说法，英特尔的目标是“未来十年总投资 800 亿欧元，这将成为半导体行业的催化剂…… 乃至整个科技行业的催化剂”。

英特尔是全球最大的 PC 和数据中心处理器芯片制造商，该公司曾在今年 3 月表示，计划开放其芯片工厂以供外部人士使用。随后，基辛格在 4 月接受采访时表示，英特尔希望在 6 至 9 个月内开始为汽车制造商生产芯片，以帮助缓解目前的供应短缺压力，这种压力已经导致全球汽车生产受到扰乱。目前还不清楚，基辛格最新的声明是否意味着英特尔将实现这一目标。

“汽车正在变成有轮胎的电脑。你们需要我们，而我们也需要你们…… 我们的目标是在欧洲、为欧洲打造一个创新中心。”基辛格表示。

这个“英特尔晶圆代工服务部门加速器”（Intel Foundry Services Accelerator）项目旨在为汽车制造商提供帮助，使其学会使用英特尔称之为“英特尔 16”（Intel 16）的芯片制造技术来生产芯片，之后则将转向其“英特尔 3”（Intel 3）和“英特尔 18A”（Intel 18A）技术。

与汽车行业目前使用的大多数工艺相比，这些制造工艺将会先进得多。英特尔称，包括宝马、大众、戴姆勒和博世集团在内的近 100 家汽车制造商和主要供应商都已表示将支持这项计划。不过，英特尔发言人拒绝证实是否已有任何公司承诺将会成为该计划的客户。

此前曾有报道援引基辛格的言论称，英特尔希望欧盟承诺为该公司提出的欧洲投资计划提供国家援助。

英特尔将汽车制造商视为关键的战略重点。基辛格周二表示，英特尔认为，到 2030 年时，芯片将会占到车辆成本的 20%，与 2019 年的 4% 相比提高 4 倍。