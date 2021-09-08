大疆发布 DJI OM 5 手机云台：内置延长杆/拍摄指导功能，999 元

IT之家 9 月 8 日消息 大疆今晚正式发布了 DJI OM 5 手机云台。这款产品相比上一代更加轻便，同时首次内置了延长杆。云台依旧具有三轴增稳功能，支持磁吸手机架、补光手机夹等全新配件，售价 999 元。

大疆 DJI OM 5 手机云台采用了升级版高精度无刷电机体，体积更小，但是扭矩依旧足够大，可以轻松控制大重量负载。产品搭载新一代控制算法，可以根据云台姿态进行实时补偿，有效控制画面抖动，同时支持在延长杆拉伸状态下，实现增稳效果。

IT之家获悉，大疆 DJI OM 5 云台新增了拍摄指导功能，可以智能识别场景，并启用海边、探店、美食等多种拍摄模板。

产品重量由上一代的 390g 缩减至 290g，折叠后的体积相比第四代缩小了 1/3，更加便于收纳。云台的智能跟随功能升级至 4.0，能紧紧追踪快速移动的物体，支持在 3 倍变焦下的识别跟随。

大疆同时发布了选配配件补光手机夹。这款产品适用于光线不足的环境，提供冷光、暖光、混合光三种模式，各有三档亮度可选。

大疆还提供有磁吸手机架，加上手机后，能够迅速吸附到云台上，便于快速安装。

IT之家了解到，大疆 DJI OM 5 手机云台提供雅典灰、云暮白两种配色，产品目前已经开启预售，定价 999 元，将于 9 月 14 日正式开售并发货。