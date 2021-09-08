安卓 11 大版本，坚果 R2 手机 Smartisan OS V8.5.0 Beta 2 推送：修复微信查看图片异常等

IT之家 9 月 8 日消息 据网友反馈，坚果 R2 手机开始推送 Smartisan OS V8.5.0 早期众测升级包，本次系统基于安卓 11 大版本。8 月初，坚果手机进行了众测招募报名。

本次坚果 R2 手机 Smartisan OS V8.5.0 Beta 2 推送，下载大小为 92MB，带来了多项修复内容，包括修复在微信中查看图片异常、一步无法拖拽图片到微信、相册数据丢失的问题等。

下面是更新内容：

修复：在微信中查看图片异常的问题

修复：一步无法拖拽图片到微信的问题

修复：相册数据丢失的问题

修复：相册回收站功能消失的问题

修复：拨号时闪退的问题

修复：输入法长按字符显示不全的问题

修复：编辑图片后保存慢的问题

配置方面，坚果 R2 手机搭载高通骁龙 865 处理器，配备 UFS 3.1 存储，内置 4510mAh 电池，采用 6.67 英寸 90Hz 双曲面屏。

IT之家曾报道，今年 1 月字节跳动小范围宣布，原锤子科技团队组建的新石实验室并入旗下大力教育。合并后的硬件团队将聚焦教育领域的硬件产品，不再研发坚果手机、TNT 显示器等其他无关产品。

随着字节跳动的战略变化，坚果 R2 可能就是坚果系列手机的绝唱了。