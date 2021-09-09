《最终幻想 4 像素复刻版》上架 Steam，现已开售

IT之家 9 月 9 日消息 《最终幻想 4 像素复刻版》今日上架了 Steam 商城，现已开售，支持中文，限时售价 102.4 元。

《最终幻想》系列是 Square Enix 开发的经典角色扮演类游戏，最早于 1987 年发售，本次上架的是 2D 像素复刻版。以崭新的画质与音质复活的《最终幻想 4 》像素复刻版，现已通过精美鲜明的 2D 画面回归，原版的气氛与乐趣有了更大的提升。

IT之家了解到，《最终幻想 1/2/3 像素复刻版》三部作品早在 7 月底就上架 Steam 开售，售价分别为 67.20 元、67.20 元与 102.40 元。

《最终幻想 4 像素复刻版》介绍：

强大的军事国家巴隆有一支名为赤翼队的精锐飞空艇部队，而带领这支队伍的队长塞西尔对不断侵略他国的任务感到十分苦恼，最终坚定了与挚友和恋人一同逃离这个国家的心意，然而……

围绕着水晶，以地面、地底、幻界、乃至月球为舞台而展开的波澜壮阔的故事就此展开。

以暗黑骑士塞西尔为首，还有龙骑士凯因，白魔法师罗莎、召唤士莉迪亚等不同职业、能力各异的同伴登场。还有戏剧性的剧情以及多彩的战斗都等着你的到来。

从本作开始，战斗系统变为了“即时战斗”，提高了紧张感与战略性的“ATB”也成为了《最终幻想》系列的代名词。