谷歌 Android 12 Beta 5 发布：诸多细节改动，正式版即将到来

IT之家 9 月 9 日消息 谷歌今日发布了 Android 12 Beta 5 版本，该版本是 Android 12 正式推出前的最后一个测试版。

据 9to5Google 报道，Android 12 Beta 5 并没有什么大的新功能，主要是对系统进行最后的测试和审查，以保证 Android 12 的稳定性。目前尚不清楚 Android 12 正式版的推出日期，预计会在 9 月中下旬，因为多个手机厂商的系统更新选在了这一时间点。

Android 12 Beta 5 更新内容：

Nearby Share 现可设置为“所有人”可见

Pixel 手机会在因过热而限制充电时通知用户

谷歌计算器进行了 Material You 重新设计

电源菜单默认显示锁定按钮（无法在设置中移除）

Android 12 系统彩蛋新增桌面小组件，可展示 Material You 动态调色板

锁屏界面星期/日期会更靠上，而不是显示在时钟旁边

锁屏界面有通知显示的情况下，通知会更靠近屏幕中心位置

锁屏上的“设备控制”（用于智能家居）快捷方式

设备搜索：必须从 App 抽屉顶部访问

Google Clock 7.0 获得 Material You 重新设计和小部件

九月安全补丁

IT之家了解到，Android 12 Beta 5 更新加入了谷歌最新发布了 Pixel 5a 手机，Pixel 系列的手机用户可以点击下方链接下载更新，或者在系统更新中查找更新。

Android 12 完整镜像：点此下载

Android 12 OTA 镜像：点此下载