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谷歌 Android 12 Beta 5 发布：诸多细节改动，正式版即将到来

2021/9/9 8:15:13 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 9 月 9 日消息 谷歌今日发布了 Android 12 Beta 5 版本，该版本是 Android 12 正式推出前的最后一个测试版。

据 9to5Google 报道，Android 12 Beta 5 并没有什么大的新功能，主要是对系统进行最后的测试和审查，以保证 Android 12 的稳定性。目前尚不清楚 Android 12 正式版的推出日期，预计会在 9 月中下旬，因为多个手机厂商的系统更新选在了这一时间点。

Android 12 Beta 5 更新内容：

  • Nearby Share 现可设置为“所有人”可见

  • Pixel 手机会在因过热而限制充电时通知用户

  • 谷歌计算器进行了 Material You 重新设计

  • 电源菜单默认显示锁定按钮（无法在设置中移除）

  • Android 12 系统彩蛋新增桌面小组件，可展示 Material You 动态调色板

  • 锁屏界面星期/日期会更靠上，而不是显示在时钟旁边

  • 锁屏界面有通知显示的情况下，通知会更靠近屏幕中心位置

  • 锁屏上的“设备控制”（用于智能家居）快捷方式

  • 设备搜索：必须从 App 抽屉顶部访问

  • Google Clock 7.0 获得 Material You 重新设计和小部件

  • 九月安全补丁

IT之家了解到，Android 12 Beta 5 更新加入了谷歌最新发布了 Pixel 5a 手机，Pixel 系列的手机用户可以点击下方链接下载更新，或者在系统更新中查找更新。

Android 12 完整镜像：点此下载

Android 12 OTA 镜像：点此下载

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关键词：Android 12

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