美监管机构公布 Facebook 垄断数据：月均用户时间占比超 90%

北京时间 9 月 9 日消息，美国反垄断官员周三首次公布了他们用于指控 Facebook 垄断的数据。美国联邦贸易委员会 (FTC) 的数据显示，Facebook 无疑是市场最具主导性的公司。

FTC 在提交给华盛顿联邦法院的文件中称，2012 年 9 月至 2020 年 12 月，Facebook 每月在美国社交媒体应用用户所花费时间中的占比平均为 92%。相比之下，其他应用在这一时期内的任意一个月的总占比都未超过 18%。