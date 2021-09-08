Facebook 强硬回应英国监管机构：否决收购 GIF 图片搜索引擎 Giphy 毫无道理

北京时间 9 月 8 日晚间消息，据报道，Facebook 今日强硬回应英国反垄断机构“竞争与市场管理局”（CMA），称否决 Giphy 交易毫无道理。另外，CMA 是否有权否决该交易也有待商榷。

早在 2020 年 5 月，Facebook 宣布将收购 GIF 图片搜索引擎 Giphy。交易完成后，Giphy 将与 Facebook 旗下照片分享应用 Instagram 深度整合。据预计，这笔交易的规模约为 4 亿美元。

虽然 Facebook 已经完成了这笔交易，但 CMA 上月中旬表示，可能会强制 Facebook 放弃这笔交易，将 Giphy 全部股份再次出售。CMA 主要担心该交易会损害其他社交网站的利益，称 Facebook 可能会利用此次收购，拒绝其他社交媒体平台访问 Giphy 的 GIF 图片。

今日，Facebook 致信 CMA，称出售 Giphy 的全部股份将是“非常不合理和不适当的”。Facebook 还称，监管机构应该仔细权衡这一决定，即下令出售一家不在英国开展业务的公司。此外，作为一家英国监管机构，是否有权要求 Facebook 执行一项“全球撤资”，还值得商榷。

CMA 之前曾表示，全球有数百万人在使用 Giphy 的 GIF 图片，如果 Facebook 将它们从 TikTok 或 Twitter 等其他平台上删除，可能会让人们停止使用这些社交媒体网站。此外，Facebook 也可以利用其对 Giphy 的控制，要求竞争对手交出更多的用户数据。

而 Facebook 表示：“这一合并有利于竞争，也符合英国所有使用 Giphy 和我们服务的人的利益，无论是开发者、服务提供商，还是内容创建者。”