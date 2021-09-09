长城汽车：博世 ESP 等零部件供应量锐减大幅影响 8 月产销，欧拉品牌 8 月售 12163 辆同比增 153.7%

IT之家 9 月 9 日消息 昨日，长城汽车发布了 2021 年 8 月产销数据。数据显示，今年 8 月，长城汽车销售新车 74,257 辆，1-8 月累计销量达 784,023 辆，同比增长 39.3%。其中，海外市场 8 月销售新车 12,399 辆，同比增长 81.1%，1-8 月累计海外销量 86,509 辆，同比增长 156.8%，整体销量占比达 11%。

长城汽车表示，受东南亚的新冠疫情影响，博世 ESP（车身电子稳定系统）等零部件供应量锐减，大幅影响长城汽车 8 月的产销。但同时，长城汽车 8 月的终端需求量持续增长，哈弗、魏牌、欧拉、坦克及长城皮卡旗下众多车型订单与日俱增，市场供不应求。

IT之家了解到，针对芯片供应短缺情况，长城汽车称正在主动采取多种措施积极应对，包括在全球范围内积极采购芯片、加速芯片产业布局、强化芯片领域体系力建设等方式，以最大程度上缓解芯片供应紧张带来的影响。

品牌车型方面，哈弗品牌 8 月销售 40,560 辆，1-8 月累计销售 489,297 辆，同比增长 33.7%。哈弗 H6 月销 20,026 辆，累计 99 个月获得国内 SUV 销量冠军。

魏牌 1-8 月销售 31,496 辆。其中，摩卡 8 月销售 4,506 辆，环比增长 49.3%。本届成都车展上，魏牌玛奇朵开启预售，价格为 14.68 万元-16.38 万元。

8 月，欧拉品牌销售 12,163 辆，同比增长 153.7%，1-8 月累计销量 71,961 辆，同比增长 316.1%。本届成都车展上，好猫 GT 木兰版宣告上市，补贴后售价 13.5 万元，欧拉芭蕾猫正式亮相，与樱桃猫、闪电猫、朋克猫等喵家族成员组成产品阵容。