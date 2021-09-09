微软：Win11 将带来 CPU 和内存优化，电脑运行多个应用速度更快

IT之家 9 月 9 日消息 微软将于 10 月 5 日推送 Win11 正式版，新系统将带来诸多改进。近日，微软副总裁 Steve Dispensa 接受了媒体采访，透露了 Win11 中的一项隐藏但很有用的改进 —— CPU 和内存优化。

Steve Dispensa 表示，Win11 对应用程序和进程的优先级进行了多项重要更改，以支持在前台运行的应用程序分配到足够多的 CPU 和系统资源。

例如，当用户在 Edge 浏览器中打开多个选项卡，并启动 Word、PowerPoint 或 Excel 的多个文件窗口时，这些应用程序将毫无延迟地启动。这是因为应用程序进程已经在前台运行，并且它们可以访问比非活动应用程序更多的计算资源。因此，Win11 的整体体验应该是反应灵敏且快速的，尤其是在繁忙的系统中启动多个应用程序时。

“Win11 可以在运行多个应用时节省几秒钟的时间。用户在一天的使用中，节省的时间就会累积。我们将保证前台窗口的优先级，这在 Windows 进程、浏览器、选项卡中同理。”

IT之家了解到，为了获得更好的体验，Win11 还在 Edge 浏览器中默认启用了睡眠标签。在 Win11 早期版本中，该功能平均节省了 32% 的内存和 37% 的 CPU 使用率。据 Steve Dispensa 称，这些优化也可以让电脑获得更长的电池寿命。

Steve Dispensa 还确认，Win11 将使设备从睡眠状态恢复的速度比以前更快。为了提供类似移动设备的永远在线体验，微软优化了 Win11 对硬件组件的调用。在配备英特尔第 8 代及以上处理器的设备中，Win11“几乎可以瞬间”从睡眠状态唤醒，类似于 Windows on ARM 的体验。