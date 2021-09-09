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删除“三零手机”相关内容，魅族 Flyme 回应：保持与行业运营策略一致，18/Pro 不受影响

2021/9/9 11:29:01 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 9 月 9 日消息 今日上午，魅族 Flyme 发布《致各位魅族用户的一封信》称，面对激烈的竞争，魅族在反复斟酌后决定做出以下调整：Flyme 在坚持以用户体验优先的前提下，保持与行业一致的运营策略

魅族表示，深知许多用户因安全纯净的系统体验，而选择了魅族 18、魅族 18 Pro ，因此在进行业务调整的同时，依然会履行对魅族 18、魅族 18 Pro 用户的承诺，两款机型不受此次政策调整影响

IT之家此前测试发现，魅族科技官方微博删除了有关“三零手机”的内容。官网中的 Flyme 9 与魅族 18 系列产品描述，也均无“三零手机”相关内容。

此外，魅族 18/Pro 所有系统自带应用均无任何形式的广告及干扰式运营内容；所有第三方应用默认禁止通知权限，大部分系统应用需手动授权才允许推送通知；不预装任何第三方应用，减少预装部分原有系统应用。

以下为 Flyme《致各位魅族用户的一封信》全文：

2008 年，当魅族手机第一次出现在大众的视野里，极致创新的用户体验与独具一格的设计，已然与魅族手机产品密切相关。

十八年来，魅族以用户为本的初心始终如一，无论是声学产品、智能手机产品，还是智能穿戴设备、智能家居设备，出色的品质是我们不变的坚持。

今年 3 月，我们做了一次打破常规的改变，让纯净体验在魅族 18 系列上得以完美形态呈现。这是一次十分激进的尝试，也是对行业规则的一次挑战。值得欣慰的是，我们的做法，得到了各界用户、媒体的广泛认可与喜爱。

但是面对激烈的竞争，我们在反复斟酌后决定做出以下调整：Flyme 在坚持以用户体验优先的前提下，保持与行业一致的运营策略。

我们深知许多用户因安全纯净的系统体验，而选择了魅族 18、魅族 18 Pro ，因此在进行业务调整的同时，依然会履行对魅族 18、魅族 18 Pro 用户的承诺，两款机型不受此次政策调整影响。

未来, 我们会更加用心，不断为关注、喜爱魅族的朋友们献上更好用、更具品质的智能设备；同时，Flyme 也将继续坚持以用户体验为核心，提供更全面的隐私保护，更进一步地完善系统安全保障体系。

改变不是妥协，是为了让更美好的事物再次与你们重逢。

Flyme

2021 年 9 月

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关键词：魅族Flyme

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