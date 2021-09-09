小米跟进：11T/11T Pro 将获得三次安卓大版本升级和四年安全补丁

IT之家 9 月 9 日消息 在过去的一年多时间里，越来越多的安卓设备制造商承诺延长对其智能手机的系统支持，其中三星为自家大量机型延长了支持时间。

不过，目前小米在这场新游戏中缺席，但这即将迎来改变。该公司刚刚宣布，即将推出的小米 11T 和 11T Pro 将获得三个安卓系统大版本的更新，以及四年的安全补丁更新，新机将在 9 月 15 日发布。

IT之家了解到，小米公司的新闻稿特别提到，“目前不包括其他设备”，所以需要后续看看事情如何发展，但该公司也表示，将“评估将扩展的安卓系统和安全升级服务带给更多小米设备的可能性”。

小米国际的产品和技术主管 Albert Shan 说，“随着智能手机硬件的不断改进，智能手机的生命周期逐渐延长，这意味着用户不需要频繁地更换智能手机。由于这个原因，更多的消费者非常重视接受最新的操作系统更新，以及最新的功能。”

Shan 补充说，“对小米及其团队来说，为其以前所有的智能手机型号提供系统更新和安全补丁并不是一项简单的任务。然而，这一挑战的前景和满足我们客户的愿望是令人兴奋的。一方面，我们再次履行了小米对全球用户的品牌承诺 —— 提供令人惊叹的产品。另一方面，逐步延长小米智能手机的服务周期是一个进步的举措，推动了小米的可持续性和环境责任目标。”