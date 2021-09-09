realme 8s 5G/8i 发布：配 5000mAh 电池，首发联发科天玑 810/Helio G96 处理器

IT之家 9 月 9 日消息 realme 今天在印度举行了一场发布会，除了发布旗下首款平板电脑 realme Pad 之外，还发布了两款新的智能手机：realme 8s 5G 和 realme 8i。这两款中端手机搭载联发科芯片组和大电池。

realme 8s 5G

realme 8s 5G 是世界首款采用天玑 810 SoC 的手机，该处理器拥有 2.4GHz 的八核 CPU 和 Mali-G57 GPU，手机提供两个 LPDDR4X 内存版本：6GB 和 8GB，而存储空间是 128GB，可以通过专用的 microSD 插槽进行扩展。

虽然图片可能看起来像是 realme 8s 5G 的背面有四个摄像头，但实际上只有三个，第四个孔只是一个贴纸，上面有 AI 字样，主摄像头是 64MP，具有 f/1.8 光圈，而另外两个是 200 万像素的传感器：一个是黑白的，用于拍摄人像，另一个用于拍摄 4 厘米以内的微距照片。

realme 8s 5G 的正面是一块 6.5 英寸的 LCD 屏，有一个用于 1600 万像素自拍相机的打孔，90Hz 刷新率的屏幕具有 FHD + 分辨率。手机内置一个 5000 毫安时的电池，通过 USB-C 端口支持 33W 充电，realme 在包装盒中提供所需的充电器。

连接功能包括 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、蓝牙 5.1、所有流行的 5G 频段和导航标准，搭载基于 Android 11 的 realme UI 2.0。

▲ realme 8s 5G

realme 8s 5G 提供蓝色和紫色两种颜色，6GB 和 8GB 内存版本价格分别为 17999 印度卢比（约 1580 元人民币）和 19999 印度卢比（约 1755 元人民币），将于 9 月 13 日在印度上市。

realme 8i

realme 8i 则是首款配备 Helio G96 芯片组的手机，辅以 4GB 或 6GB 的内存，存储空间为 64/128GB，可通过 microSD 插槽扩展。

realme 8i 的屏幕是一个 6.6 英寸的 LCD 屏，具有 FHD + 分辨率和 100% DCI-P3 色域覆盖，并且支持 120Hz 刷新率，还可以设置其它刷新率。

realme 8i 的背面有一个 5000 万像素 f/1.8 的主摄像头，辅以 200 万像素 f/2.4 的黑白和 200 万像素 f/2.4 的微距摄像头。电池也是 5000 毫安时，支持 18W 充电，包装盒带有充电器。

▲ realme 8i

IT之家了解到，realme 8i 提供太空黑和太空紫两种颜色，4/64GB 版本售价为 13999 印度卢比（约 1229 元人民币），6/128GB 为 15999 印度卢比（约 1404 元人民币），将于 9 月 14 日在印度上市。