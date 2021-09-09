被质疑黑刺榴莲品种造假，盒马道歉：将使用国际通用编号标注，相关购买用户全额退款

IT之家 9 月 9 日消息 近期，微博博主 @不乖书生 发视频质疑盒马榴莲品种造假，其表示，盒马 App 销售的黑刺榴莲，货不对版，挂羊头卖狗肉，几次沟通未果。店大欺客，受骗人数众多，盒马欠广大消费者一个交代！假的黑刺榴莲和真的竟然三倍差价。

今天下午，盒马官方微博对此回应称，称其榴莲描述中图片与实物品种不对应，造成了误导。盒马吃好点频道售卖的马来西亚 D13 榴莲，在商品文描中使用 D200 的图片，这是大错特错的。由于 D13 在中国市场没有官方统一的商品名，使用“MINI 黑刺”指代 D13 也存在争议。

IT之家获悉，盒马表示，已在推进在盒马 App 内使用国际通用编号对榴莲品种进行标注，如猫山王榴莲会标注“马来西亚猫山王 D197”。也正在与马来西亚相关部门及协会探讨，推进品种的对应中文命名规范。针对购买过这款榴莲的全部消费者，将进行全额退款。

下面是全文：