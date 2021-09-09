被质疑黑刺榴莲品种造假，盒马道歉：将使用国际通用编号标注，相关购买用户全额退款

IT之家 9 月 9 日消息 近期，微博博主 @不乖书生 发视频质疑盒马榴莲品种造假，其表示，盒马 App 销售的黑刺榴莲，货不对版，挂羊头卖狗肉，几次沟通未果。店大欺客，受骗人数众多，盒马欠广大消费者一个交代！假的黑刺榴莲和真的竟然三倍差价。
今天下午，盒马官方微博对此回应称，称其榴莲描述中图片与实物品种不对应，造成了误导。盒马吃好点频道售卖的马来西亚 D13 榴莲，在商品文描中使用 D200 的图片，这是大错特错的。由于 D13 在中国市场没有官方统一的商品名，使用“MINI 黑刺”指代 D13 也存在争议。
IT之家获悉，盒马表示，已在推进在盒马 App 内使用国际通用编号对榴莲品种进行标注，如猫山王榴莲会标注“马来西亚猫山王 D197”。也正在与马来西亚相关部门及协会探讨，推进品种的对应中文命名规范。针对购买过这款榴莲的全部消费者，将进行全额退款。
下面是全文：
关于博主不乖书生提到的问题，感谢专业科普、批评、提醒，犯这样的错误我们实属不该。
盒马吃好点频道售卖的马来西亚 D13 榴莲，在商品文描中使用 D200 的图片，这是大错特错的。由于 D13 在中国市场没有官方统一的商品名，使用“MINI 黑刺”指代 D13 也存在争议。盒马 D13 单果价格约为 150 元，为正常市售价格。D200 黑刺榴莲单果价格约在 1000 元上下，盒马并无销售。由此给大家带来的误导，我们诚恳道歉。
目前马来西亚农业部对榴莲品种采用注册制，仅有数字编号，从 D1 开始一共 201 个品种。我们已在推进在盒马 App 内使用国际通用编号对榴莲品种进行标注，如猫山王榴莲会标注“马来西亚猫山王 D197”。但目前中国市场上还没有针对各个品种的中文名称权威规范命名，我们正在与马来西亚相关部门及协会探讨，推进品种的对应中文命名规范。
未来我们希望把这一动作扩展至更多水果品类，把商品都写清楚具有唯一性的学名、商品编号，是什么就该是什么。
针对购买过这款榴莲的全部消费者，我们将进行全额退款。如有任何问题，请联系：9510217
感谢大家的批评与建议，再次感谢不乖书生的专业科普，我们铭记在心。