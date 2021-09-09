腾讯红魔游戏手机 6S Pro 首销，获京东安卓 4000-5000 价位双冠王

IT之家 9 月 9 日消息 腾讯红魔游戏手机 6S Pro 系列于 9 月 6 日正式发布。这款手机全系搭载高通骁龙 888 Plus 芯片，内置 ICE 7.0 九层多维立体散热系统，配备涡轮风扇，售价 3999 元起。

根据官方消息，腾讯红魔游戏手机 6S Pro 今日首销，获得了京东游戏手机销量 & 销售额双冠王，同时也是京东手机品类安卓 4000—5000 价位段销量 & 销售额双冠王。数据统计时间截止到 9 月 9 日 14:00。

据IT之家了解，努比亚此款手机提供曜影黑、星耀白、氘锋透明版三种配色。手机配备满血版 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，采用 6.8 英寸 FHD+ 分辨率 165Hz 高刷 AMOLED 屏，多指触控采样率可达 720Hz。这款手机配备三颗麦克风，拥有触控肩键以及后盖的红魔腰键，方便进行游戏操控。

充电方面，手机内置 4500mAh 双芯电池，支持 120W 充电，风冷下可实现 17 分钟充满。

腾讯红魔游戏手机 6S Pro 的氘锋透明版，12+128GB 起价 4499 元，顶配版本 18+512GB 售价 6399 元，其涡轮风扇具有 RGB 灯光效果。官方表示，氘锋透明版 16GB+256GB 型号，首销 28 秒售磬。