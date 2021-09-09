北京现代回应小米要接盘北京第二工厂：消息不实

IT之家 9 月 9 日消息 汽车之家曾报道称，北京现代或将出售其位于北京的第二工厂，而小米汽车很有可能接盘此工厂。

据国际金融报，北京现代内部人士对此表示消息不实，洽谈出售的消息为主观臆断，北京现代并无相关计划。

据悉，北京现代在中国共有五大乘用车生产基地，其中北京现代北京第一工厂已经在今年 5 月由理想汽车接盘，因此有人怀疑官宣造车的小米将拿下第二工厂。

值得一提的是，此前有消息称小米汽车总部和首座工厂已基本确定将落户北京，而小米也在 9 月 2 日宣布其汽车总部花落北京，但工厂方面则迟迟没有消息。

今年 3 月 30 日，小米集团发布公告称，将成立一家全资子公司并由其负责高品质智能电动汽车业务。小米造车首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额 100 亿美元。此外，小米首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

IT之家了解到，雷军表示，小米将以现有 1080 亿元现金储备、10000 多人的研发团队、全球前三的手机业务、全球最好的智能生态全力打造小米汽车。

自小米宣布造车后，其总部及工厂选址就备受关注，据报道，北京、上海、武汉、合肥、西安等地都在争取小米造车项目。雷军也在 4 个多月里频繁走访长安、广汽、上汽通用五菱、长城、上汽、东风、博世、宁德时代等厂商，并发布大量招聘信息。

值得一提的是，小米创办人，董事长兼 CEO 雷军在接受央视财经采访时表示，自己 2013 年就对电动车产业有了巨大的兴趣。在过去的七八年的时间里面，投资了近十家智能电动车领域各种各样的公司。小米造车将是他人生最后一次重大创业项目。