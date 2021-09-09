消息称北京现代或将出售北京第二工厂，小米汽车将接盘

汽车之家报道称，北京现代或将出售其位于北京的第二工厂，该工厂此前主要生产索纳塔、朗动和途胜等车型，而小米汽车很有可能接盘此工厂。截至目前，当事双方并未回应此事。

北京现代在中国共有北京顺义第一、第二、第三工厂以及沧州工厂、重庆工厂五大乘用车生产基地，合计年产能达到 165 万辆。今年 5 月，北京现代北京第一工厂已经由理想汽车接盘。

今年 3 月 30 日，小米集团在港交所发布公告，正式宣布进入造车领域。小米在公告中表示，拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额 100 亿美元。小米 CEO 雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

9 月 1 日，小米集团董事长雷军发微博称，小米汽车正式注册，公司名：小米汽车有限公司，注册资金 100 亿，小米董事长兼 CEO 雷军担任法人代表。同时，小米汽车有限公司注册地址为北京，登记机关为北京经济技术开发区市场监督管理局。

近日，根据顺为资本官网显示，原吉利研究院院长胡峥楠加盟顺为资本任投资合伙人，有媒体认为，此举或与小米造车相关。据了解，胡峥楠曾是吉利汽车的研发一把手，也被媒体称为“吉利造车的关键先生”之一。其在汽车产品开发和研发管理领域拥有近 25 年的相关经验，曾创业龙创汽车设计股份有限公司，2012 年加入吉利汽车后，曾担任研究总院院长、高级副总裁、产品技术管理委员会主任等职务。

而小米汽车方面，目前造车进度仍在筹备中，信息显示，其经营范围包括新能源车整车制造；汽车整车及零部件的技术研发；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造（限动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件等项目）；输配电及控制设备制造；电动机制造、电机制造、其他未列明电气机械及器材制造（以上制造业限节能环保、数控设备制造）；智能车载设备制造（印刷电路板等高污染、高环境风险的生产制造环节除外）；电气信号设备装置制造；锂离子电池制造；其他电池制造；销售汽车、汽车零配件；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；基础软件服务；应用软件服务；道路机动车辆生产等。