华为 nova9 系列主打 Vlog：开启影像社交

IT之家 9 月 9 日消息 华为已官宣 nova 9 系列手机将于 9 月 23 日上市。华为今日继续为该机预热，并放出了一部由易烊千玺主演的短片，显示该机支持 HarmonyOS 多机位模式，主打 Vlog 摄影，slogan 则为“开启你的影像社交”。

你我都知道，没有一样东西，比时间更需要捕捉。因为它会像飞鸟一样飞逝，无法回头。生活的每处精彩，都需由你们摄定。致每一段值得回忆的时光，致每一个值得被记录的你们。9 月 23 日，nova9 系列，惊喜来临

华为 nova 9 系列与此前曝光的图片一致，采用双圆环后置四摄，为渐变色后盖，搭载鸿蒙 HarmonyOS。

IT之家了解到，华为 nova9 此前已入网工信部，全系支持 4Ｇ网络，并搭载鸿蒙 HarmonyOS 2.1 系统。

根据此前爆料的信息，华为 nova 9 的标准版配备 4500mAh 电池，支持 66W 超级快充，而高配版将配备 4000mAh 电池，支持 100W 超级快充，其充电方案和荣耀 50 系列完全一致。

处理器方面，此前爆料消息为比骁龙 778G 要差一些，也有消息称就是骁龙 778G，我们等待官方揭晓就好。