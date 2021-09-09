剪映 App 新增提词器，电脑端专业版 2.0 升级智能字幕、专业调色等工具，上传素材速度提升 69%

IT之家 9 月 9 日消息 今天剪映宣布，剪映移动端推出创作脚本、图文成片、提词器等新功能，剪映电脑端专业版 2.0 版本升级了智能字幕、专业调色等工具，云草稿三端互通功能上传素材速度提升 69%。

对于知识类视频创作者来说，科普视频有大量文字稿，难以背记。剪映新推出了提词器功能，用户只需要把自己的台词内容输入到剪映中，点击开拍系统就会自动将添加的文案滚动展示在屏幕。

创作者还可在剪映移动端脚本库中选择自己想创作的视频类型脚本，按脚本中的拍摄、剪辑、文案等详细步骤完成视频。目前剪映移动端已经上线美食、旅行、萌宠、vlog 四个系列的创作脚本，未来还将持续更新。

图文成片功能主要针对刚开始视频创作的泛知识创作者。通过剪映移动端的图文成片功能，用户只需将写好的文字输入剪映，就可获得已智能匹配图片、表情包，并配合朗读、字幕及配乐的完整视频。

IT之家获悉，剪映专业版 2.0 升级了智能字幕、专业调色工具等。

在剪映专业版 2.0 中，用户可通过语音识别自动形成字幕，也可将文稿粘贴到软件中，一键完成内容匹配，大幅提升字幕准确率。未来，剪映专业版还将上线批量修改功能，进一步简化操作。

剪映专业版此前已推出三端互通功能，即同一帐号在手机、平板、电脑三端的剪辑草稿互通，此次升级后素材上传速度将提升 69%。

目前剪映专业版 2.0 已拥有曲线变速、智能抠像及文本朗读等功能，可输出最高支持 4k 分辨率、60fps 帧率的高质量视频。同时，剪映已与素材共享平台“黑罐头”合作，引入海量视音频、贴纸、滤镜等素材，用户可以一键应用。