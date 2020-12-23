2020 年全球视频编辑应用下载量排行：剪映、B612 在列，5 款中国应用入围

IT之家12月23日消息 今日上午，Sensor Tower 发布了最新报告，带来了 2020 年全球热门视频编辑应用排行，5 款中国应用入围全球下载量 TOP10。

报告指出，截至 2020 年 12 月 15 日，全球用户支出排名前十的视频编辑应用在 App Store 和 Google Play 的总收入达到 3.77 亿美元，同比增长 41.7%。下载量排名前十的视频编辑应用总共获得 9.66 亿次下载，较去年同期增长 31.4%。

用户支出方面，PicsArt 以超过 7800 万美元的应用内购收入位列榜首，榜单前三另外两款应用为 VSCO 和 Canva。小影 VivaVideo 跻身前五。

IT之家了解到，从平台分布来看，苹果 App Store 贡献了绝大部分收入，占比为 83.4%；Google Play 仅占 16.6%。

下载量方面，PicsArt 以超过 1.9 亿次下载位列榜首，杭州影笑 InShot 和来自韩国发行商的 KineMaster 分列第 2 和第 3 名。

榜单中来自中国厂商的应用多达 5 款，其中上海影卓旗下共 2 款应用入围，分别为 VideoShow（乐秀）和 Filmigo Video Maker。另外 2 款应用为字节跳动 CapCut（剪映）和小影 VivaVideo。

▲ 图源：Sensor Tower