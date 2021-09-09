vivo X70 / Pro 亮相：索尼 IMX766V 定制传感器，透光率提升

IT之家 9 月 9 日消息 今晚 vivo X70/Pro 手机发布会正式举办，手机的外观正式曝光。vivo X70 Pro 将提供独白、至黑、星云三种配色，其中至黑以及星云将采用萤石 AG 后盖工艺，在体现颗粒质感的同时，保证手感丝滑。

vivo 这两款手机均采用轻薄设计，X70 标准版仅重 182g，薄至 7.55mm；X70 Pro 重量为 185g，薄约 7.99mm。手机的摄像头模组采用了“汀步云阶”设计，左上角有着蔡司小蓝标。

影像系统方面，vivo X70 采用了蔡司联合影像系统，该项目成员达 800 人，研发人员比例 94%。具体来看，vivo X70 Pro 主摄采用了向索尼独家定制的 IMX766V 传感器，尺寸为 1/1.56 英寸，拥有 5000 万像素，四合一后像素大小为 2μm。这款传感器相比上一代 IMX766，使用了索尼第二代 CFA 技术，拥有 α 减反工艺等技术。官方表示，传感器的 RGB 超薄色彩滤光片使用了新技术，透光率提升了 4.6%。

这款手机的主摄像头依旧使用微云台技术，功能更强，拍摄的两帧之间可以主动复位，复位时间仅为 9ms，提供更大的防抖空间。这样，拍摄视频时每一帧画面都可以获得最好的防抖效果。