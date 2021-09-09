【IT之家评测室】vivo X70 Pro+ 深度体验：一台足够令人兴奋的影像旗舰

今年年初，vivo 发布了 X60 系列手机，这是 vivo 联手蔡司打造影像系统落地的首款产品，在影像方面，X60 系列给笔者留下了极为深刻的印象，特别是超大杯的 X60 Pro+ ，超大底、微云台以及蔡司 T * 镀膜技术的应用，让 X60 Pro + 的影像来到了新的高度，毫不夸张的说，vivo X60 Pro+，也是笔者今年上半年以来，在体验方面用着最满意、心中影像综合素质最佳的旗舰手机。

当然，本篇文章的主角并不是 vivo X60 Pro+，而是它的继任者 ——vivo X70 Pro+。

既然 vivo X60 Pro + 的影像体验已经足够出色，那么 vivo X70 Pro+ 又会达到什么样的高度呢？带着这份好奇和期待，IT之家深度体验了 vivo X70 Pro+，发布会结束，现在第一时间为大家送上 vivo X70 Pro+ 的评测体验报告。

文章之前，简单和大家讲一下 vivo X70 Pro+ 的核心配置：

骁龙 888 + 年度旗舰芯片、10.7 亿色 2K E5 120Hz LTPO 超感自由屏、专业影像芯片 V1、55W 有线充电、50W 无线充电、10W 无线反向充电、USB 3.1、IP68 级防水防尘、内存融合 + 4G、全场景 NFC、独立 HiFi 芯片、大体积 X 轴线性马达、立体声双扬声器、智能遥控等等豪华旗舰配置一应俱全，甚至诸如红外、双扬声器、无线充电、IP68 等这些 vivo 手机向来不怎么强调的配置，vivo X70 Pro + 都全部搭载，单在配置上，vivo X70 Pro + 一次性全部拉满，让人挑不出任何毛病。

第一部分：写在影像体验之前

从 X30 系列开始，X 系列开始更加强调影像体验，伴随着 X50、X60 系列产品的更新迭代，vivo X 系列已经成为 vivo 乃至整个智能手机市场当之无愧的影像旗舰，笔者更主观的感受，X 系列在定位上越来越像华为 P 系列了。

在影像体验之前，IT之家先给大家讲一下一些硬件及原理性的内容，如果大家觉得枯燥，可以直接下滑至本文第二部分样张环节。

vivo X70 Pro + 这一次在影像方面提升巨大，简单可以总结为三部分：

1、专业影像芯片 V1 2、联手蔡司打造的专业影像系统 3、由大底微云台三主摄组成的硬件部分

专业影像芯片 V1

首先是大家最关心的专业影像芯片 V1。关于这部分，IT之家在《专访 vivo 胡柏山》一文中进行了详细介绍。

据官方资料，V1 是由 vivo 主导开发的，服务高速计算成像的专业影像芯片，是一颗全定制的特殊规格集成电路芯片，在整体影像系统设计中，V1 可搭配不同主芯片和显示屏，起到扩充 ISP 高速成像算力，释放主芯片 ISP 负载的作用，同时服务用户拍照和录像的需求，兼容兼得。

借助自研 ISP，vivo 可以将多年来在影像方面积累的算法优势，对色彩和影像的理解乃至消费者的需求，全部融入到 ISP 中，深度匹配 vivo 在影像方面的创新优势，实现更极致的影像表现。

在既定的业务下，V1 既可以像 CPU 一样高速处理复杂运算，也可以像 GPU 和 DSP 一样，完成数据的并行处理。此外，在主芯片 ISP 强大成像能力的基础上，叠加专业影像芯片 V1 内计算成像算法，在高速处理同等计算量任务时，相比软件实现的方式，V1 的专用算法使硬件电路功耗降低 50%。

这么说也许有些过于专业，打一个比方，手机里的 SoC 可以看成是一位综合业务员，什么都会，但当所有业务都交给 SoC 的时候，显然 SoC 是忙不过来的，效率低下，也容易累（所谓的功耗高）；这时候 V1，就是一位专业业务员，和影像有关的业务，交给 V1 去处理，V1 在影像方面的精通，显然可以更好的处理这些业务，专人专办，效率也会更高。

目前，消费者对手机的影像提出了越来越高的要求，诸如超大底、超高像素、多主摄模组也成为了不少旗舰机的标配，这时候 SoC 显然面临着更高的影像算力要求，这时候定制化芯片配合高速处理优化算法，显然是长久之计。

那么 V1 都给 vivo X70 Pro+ 带来了什么？

首先是功耗的降低，V1 的专用算法硬件电路功耗降低了 50% 这部分虽然很难通过测试获得结论，但在实际体验中，无论是拍照还是录像，长时间的体验也未遇到一丝发热现象，显然 V1 起到了作用。

其次，黑光夜视可实时预览，取景框所见即所拍。这方面的升级，给整个影响体验带来了肉眼可见的巨大提升，很多手机虽然强调夜视能力，但事实上在拍照预览界面，也即是取景框，仍是黑乎乎的一片，当你点击快门之前，你根本不知道最终样张会是什么样子，所以这一点很影响综合体验。这方面的做的比较好的，似乎只有 iPhone 手机。

得益于 V1，vivo X70 Pro + 也可以在拍照预览界面，就能看到接近成片亮度效果的能力。如上面的 GIF 所示，在IT之家的实测中，在较为昏暗的夜晚场景，打开相机，此时取景框的画面亮度要远高于肉眼所见，最终拍摄的样张基本也与预览界面一致。

此外，夜景视频方面，在 V1 的协助下，主芯片可以在低光录像时，以低功耗运行 FHD 60 帧的 MEMC 去噪和插帧，据官方说法，V1 的算法功耗降低了 50%，夜景录像时长理论上提升 39.4％，可以多拍足足一个半小时。

当然，V1 给 vivo X70 Pro+ 整个影像的提升带来的远远不止这些，文章样张部分我们会具体分析。

联手蔡司打造的专业影像系统

这部分包括超低色散高透玻璃镜片、全系蔡司 T * 镀膜认证组成的蔡司光学镜头，以及蔡司质感人像、蔡司自然色彩、专业电影模式等。

在硬件部分，vivo X70 Pro + 在主摄上首次使用了超高透玻璃镜片 (extra-low dispersion)，是目前手机行业里用到色散最低的镜片材料，镜片阿贝数可达到 81.6，拍照更纯净。

在 X60 Pro + 上，vivo 就带来了蔡司 T * 镀膜，T * 镀膜最早应用于军事领域，这是一种可用于镜头表面抗反射的镀膜工艺，可大大提高镜头的透射率，减少了眩光，从而显著地提高了图像质量，T * 也是当今消费者品类里最先进的镀膜技术之一，简单粗暴理解 —— 当镜头上出现 T * 标识时，高级就完了。

这一次 X70 全新标配 T * ，并且全球唯一采用 ALD 镀膜技术，安卓首发 IRCF 色素旋涂技术以及全球唯一双低反镀膜。搭载这么多技术，目的只有一个 —— 进一步还原纯净画面。

那么，这些全新镀膜工艺以及玻璃镜片，给 vivo X70 Pro+ 带来了什么？

下面这两组对比样张，可以清晰的看出 vivo X70 Pro+ 的优势。

同一光源下（三款手机的镜片都通过眼镜布擦拭干净），vivo X70 Pro + 的光晕明显要更小，当然这里也有 HDR 的功劳（vivo X70 Pro + 的 HDR 模式很容易激发）。

再比如下面这个场景，同一时间拍摄，样张细节放大，vivo X70 Pro + 拍摄的天空更加纯粹，噪点更少，背后的条状光源也没糊在一起。

接下里进入色彩这个话题。

对色彩的调教和传承，是每一个智能手机品牌在影像领域壮大的必经之路，去年，vivo 提出了 vivo 记忆色的概念，事实上鲜活、明快、有质感的样张风格已经成为了 vivo 手机的家族化传承，在绝大部分的 vivo（iQOO）手机上，我们都能强烈感受到这种统一的样张风格，比如 vivo 手机在拍摄美食时，就特别的垂涎欲滴。

这一次，vivo X70 Pro + 带来了蔡司自然色彩，和 vivo 的记忆色相比，前者更加忠于人眼所见真实色彩，色准度更高。在拍摄界面，也加入了 ZEISS（蔡司自然色彩）的开关。如上图的 GIF 所示，开启蔡司自然色彩之后，样张饱和度降低了一档，当然也更加真实，接近人眼所见。

▲ 蔡司自然色彩对比样张

当然，对于我们普通消费者来说，蔡司自然色彩的加入让我们可以选择另外一种色彩风格。对于专业人士来说，蔡司自然色彩让他们后期制作有了更大的可能性空间。

最后，是影像模组部分。

简单介绍一下 vivo X70 Pro+ 的影像模组配置：

5000W 像素超大底主摄、三星 GN1 传感器、1/1.3 英寸感光面积、1/1.57 镜头光圈、OIS 光学防抖、1G+6P 镜片组合； 4800W 像素超广角微云台主摄、IMX598 传感器、1/2 英寸感光面积、1/2.2 镜头光圈、微云台防抖； 1200W 像素专业人像主摄、IMX663 传感器、1/1.6 镜头光圈、1.22μm 单像素尺寸、OIS 光学防抖、2 倍光学变焦； 800W 像素潜望式超远摄、潜望 OIS 防抖、5 倍光学变焦。

从配置来看，vivo X70 Pro + 的镜头硬件部分（主摄、超广角主摄、潜望长焦）基本与上一代的 X60 Pro + 一致，但人像镜头由之前的 3200 万像素换成了 1200 万，不过，vivo X70 Pro + 搭载的这四枚摄像头，均采用了物理结构的光学防抖，放眼整个智能手机市场，这个配置是极其罕见的，这意味着在运动、夜晚等环境下，vivo X70 Pro + 每个镜头的成片率都会得到提升。

就硬件部分来说，vivo X70 Pro + 的更多魅力还是在主摄和微云台超广角主摄上，长焦部分也是旗舰级，但堆料没那么猛，800 万像素的潜望镜没有升级，是我唯一略感失望的地方，虽说用起来还不错，但单论参数，真的不够看，特别是在强大的主摄、微云台映衬之下。

总的来说，无论是从前期 vivo 的宣传，还是拿到 X70 Pro + 真机后的体验，给笔者最大的感受就是，vivo 已经跳出了单一堆影像硬件、堆 CMOS 的层面，开辟到了算法、镜片、镀膜以及 ISP 独立芯片等领域的全新赛道（“高情商”说法）。

下面我们通过样张来分析。

第二部分：影像体验

若无特殊说明，所有设置均为默认（蔡司自然色彩关、自动 HDR）

▲ 超广角

▲ 主摄

▲ 2X

▲ 5X

▲ 主摄微距

▲ 超广角

▲ 主摄

▲ 2X

▲ 5X

白天样张，在白天样张下，vivo X70 Pro + 表现是妥妥的旗舰级水准，没什么好说的，无论是色彩、曝光还是白平衡和细节表现，挑不出任何问题。观感方面，依旧是 vivo 的记忆色，色彩偏冷艳，非常舒服。此外，和其它旗舰相比，vivo X70 Pro + 主摄样张显示的画面要更广一些，取景范围更大。

在一些大光比的环境下，vivo X70 Pro + 依旧展现了出色的 HDR 能力，样张明暗细节丰富。

上文提到，虽然 800 万的潜望在参数上不够看，但实际上在使用过程中，只要光线环境充足，一样可以拍出令人满意的照片。

▲ 超广角

vivo X70 Pro + 最让我惊喜的，还是超广角镜头，得益于 v1 芯片、蔡司镀膜等技术加持，vivo 真的是把这个在 vivo 手机中常见的 IMX598 传感器打磨出了花，比如上图的两枚相机镜头，右侧镜头的中心画质非常锐利清晰，对两侧灯光色彩拿捏的也非常到位。

vivo X70 Pro + 提供了蔡司自然色彩模式，并且是全焦段均支持，开启该模式之后，色彩要淡一些，但色准度更高，下方的样张可以看出明显不同。这部分在上文已经阐述了，这里就不多说了，当然，如何选择，全凭个人喜好了。

夜晚部分，也是 vivo X70 Pro+ 的重点。

首先，在夜景方面，超大底、微云台、蔡司 T * 镀膜以及玻璃镜片、v1 芯片等技术的优势会完全展现出来。

vivo X70 Pro+ 夜景样张画面给人的第一观感，就是极其的通透、干净，即便是在一些没有灯光的环境下，拍摄出的样张依旧非常纯粹，特别是天空，看不任何噪点，也正因如此，天空的星星都能在样张中完美展现。同时，X70 Pro+ 对高光压制非常出色，比如车灯，vivo X70 Pro+ 都能死死压住，几乎没有任何溢出。

▲ 主摄

▲ 主摄（夜景模式）

▲ 主摄

▲ 超广角（夜景模式）

▲ 主摄（夜景模式）

另一方面，vivo X70 Pro+ 夜景依旧有着夜视仪般的表现，看到上述的夜景样张，也许大家潜意识里会认为此时拍摄环境周围是有光源的，但实际上这些样张我们是在基本漆黑的环境下所拍摄，如下方的截图所示：

（iPhone 手机截图，接近人眼所见）

不得不说，超广角在夜晚的表现依旧令人惊喜，画面非常纯净，微云台的加持，vivo X70 Pro+ 可以做到更长时间的安全快门，成片率更高，某些暗光环境下，即便是不开启夜景模式，安全快门仍可以提高到 0.3 之上，而且糊片的概率也可以进一步降低。

更多样张：

▲ 主摄（阴雨天拍摄）

▲ 超广角（阴雨天拍摄）

▲ 超广角（阴雨天拍摄）

此外，vivo X70 Pro + 还在 X60 Pro + 的蔡司 Biotar 风格虚化基础上，加入了蔡司 Distagon 风格虚化、蔡司 Sonnar 风格虚化、蔡司 Planar 风格虚化等不同风格的人像镜头。

这也是蔡司发展史中，最为经典、有个性的镜头，X70 Pro + 模拟了这些人像虚化效果。

人像样张，Biotar 风格

在专业模式中，vivo X70 Pro + 提供了 SuperRAW 模式，据官方说法，融合了自研的 RAWHDR 多帧算法，可输出 14bit 位深的超强 RAW 文件，显著提升信噪比和动态范围。

动态影像方面，vivo X70 Pro + 也提供了 Log 模式，将画面内容压缩成“灰片”的视频记录格式，最大限度保存传感器的动态范围。

通过这些升级点不难看出，vivo X70 Pro+，不仅仅能让摄影小白拍出专业大片，也让更多专业人士在影像拍摄方面有了大展拳脚的空间。

第三部分：外观设计

看到 vivo X70 Pro+ 的第一眼，笔者内心的最大感受就是 —— 这不太像以往 vivo 的手机，至少在设计层面，vivo 向来追求的是“稳”，像 vivo X70 Pro+ 这种大面积多材质拼接的夸张设计，在以往的 vivo 手机中很难见到。

当然，夸张并不意味着难看，相反，vivo X70 Pro + 背面的陶瓷云窗设计非常巧妙的过渡了摄像头模组的突兀感，形成一种独特、匀称的独有美感。

笔者在之前的很多评测里都提到过，想要让用户知道你的手机拍照很厉害，最简单粗暴的方式，就是将影像模组做大，但做太大，细节不好好处理，就很容易让人感到突兀和浓厚的工科风，vivo X70 Pro + 的影像模组区域不仅仅大，而且还运用了陶瓷和素皮的拼接，视觉及触觉的双重反差，带来了精心设计的尊贵感。

仔细观察影像模组设计，依旧是三部分组成，镜头、补光灯、蔡司标全部在一个区域内，这是第一圈，再往右侧，是相机光圈的信息印记，包住了整个镜头部分，这是第二圈。再往右侧，延伸出硕大的陶瓷云窗，中间印有“Pro+”logo 及“vivo 蔡司联合研发”的丝印信息，仔细观察的话，陶瓷云窗是整个包裹住了第一、二圈，这种细节上的处理和过渡，让整台手机变得非常精致，既保留了设计上的视觉冲击力，又不会让人觉得过于粗犷，这也是 vivo X70 Pro+ 在设计上的精妙之处。

IT之家拿到的是黑色版本，虽然没有像素皮版本那样带来如此强烈的视觉冲击力，但不得不说，萤石 AG 工艺的运用，让纯黑色的玻璃也变得精致耀眼起来，在光线下，黑色机身甚至会闪烁中闪闪星光。此外，萤石 AG 工艺还造就了一种接近类肤质的手感，细腻，有一种天然的阻尼感，还不易留下指纹。

细节设计方面，vivo X70 Pro+ 的红外传感器隐藏在顶部的玻璃条内，不仔细看还真看不出来，保证了整机的一体化。

底部是熟悉的扬声器、SIM 卡等开孔。

尺寸和重量方面，机身厚度为 8.89mm（玻璃）/9.27mm（素皮） ，重量为 213g（玻璃）/210g（素皮），重量表现中规中矩，比上一代的 X60 Pro + 略重一些，但和今年的堆料旗舰机相比，这个数据也很正常。好在机身不算厚，正反曲面的设计也匀称了握持手感。

回到机身正面，vivo X70 Pro + 采用了中置打孔屏，摄像头位于屏幕上方正中央。

这块屏幕也是大有来头，采用了定制三星 6.78 英寸 2K E5 LTPO 超感自由屏，分辨率高达 3200X1440，517PPI，支持 10bit 色阶 10.7 亿种色彩表现，拥有 1-120Hz LTPO 自由帧率、ΔE≈0.45、P3 JNCD≈0.40 、sRGB JNCD≈0.20 等等。

和 E4 相比，E5 在峰值亮度、等方面均有较大升级，比如 vivo X70 Pro+ 的屏幕峰值亮度达到了 1500nit。

其次，vivo X70 Pro + 也采用了最新微棱镜技术，按照官方说法，即在屏幕封装之前，于屏幕上方用低温光刻工艺制作了一层微棱镜，让每个 OLED 像素点发光散射开的光线更易进入人眼视线，使得屏幕光更加聚焦，有效减少光损耗，实现更高的出光效率，使屏幕更亮、更通透，进一步缓解了 2K 屏功耗问题。

通过参数基本断定，vivo X70 Pro + 搭载的就是 iQOO 8 Pro 的同款屏幕，也是目前安卓阵营顶级屏幕之一。

IT之家通过爱色丽 i1Display Pro 实测获得，vivo X70 Pro + （手机屏幕色彩模式为“专业”）的平均△E 仅为 0.43 左右，甚至比官方描述的还要低一点点，可见这块屏幕的色彩的确非常准确。

最后，谈一下 vivo X70 Pro+ 的配件（顶配尊享版），除了常规的充电器、数据线、保护壳、测控密封贴膜等等之外，这一次 vivo X70 Pro+ 还标配了一款 TWS 降噪耳机 —— 零售价 499 元的 vivo TWS 2，不愧是尊享版，一点都不“环保”，但真良心。

第四部：性能体验

核心配置方面，vivo X70 Pro + 搭载了顶级的骁龙 888 + 处理器，8+256GB，12+256GB，12+512GB 存储，支持内存融合技术（+4G），增强版 LPDDR5 内存和 UFS3.1，内置 4500mAh 电池，55W 有线快充，以及 50W 的无线快充，同样也加入了 10W 的反向无线充电，目前安卓阵营的顶级水准，没什么好担心的。

充电速度方面，4500mAh 电池，55W 有线快充，50 多分钟基本可以完全充满，特别是前 30 分钟，vivo X70 Pro + 的充电速度非常快，能够达到 70% 以上，基本可以满足一天的用电需求，再比如 50W 的无线快充，也丰富了 vivo X70 Pro+ 的充电场景。

骁龙 888 + 也是统一分配，这里就不多说了，虽然和前代骁龙 888 相比，虽然后者略有挤牙膏嫌疑，但毋庸置疑，骁龙 888 + 仍是目前安卓阵营最强的 SoC。

上跑分图大家简单了解即可。

上文提到过，vivo X70 Pro + 搭载了一枚独立的 V1 芯片，这枚芯片不仅仅是一颗专业影像芯片，还是一颗独立影像芯片，也就是说，vivo X70 Pro + 也可以像 iQOO 8 系列那样，基于“独显”实现提升帧率模式和高帧低功耗两种游戏模式。

这也算是 vivo 的神操作了，在 iQOO 8 Pro 的评测中，笔者重点体验过这两种模式（评测内容点此）。简单说一下，高帧低功耗，原生 60 帧的游戏，vivo X70 Pro + 首先会将 GPU 的渲染帧率降低至 45 帧，然后在原有的 45 帧的技术上插一倍帧率，实现 90fps 效果。原本的 60 帧，是全部由 GPU 渲染的，而开启高帧低功耗之后，GPU 仅需渲染 45 帧，所以升帧之后功耗会更低。

以《原神》游戏为例，当我们开启高帧低功耗之后（优化功耗），此时 GPU 仅需渲染 45 帧，所以测帧软件显示为 46（1 帧误差存在正常），实际上借助 V1 这枚独立芯片，vivo X70 Pro + 在游戏中已经实现了 90 帧的表现，笔者的直观感受也是比原生更流畅一些。

不过，目前支持 vivo X70 Pro+“插帧”的游戏并不多，只有《原神》《完美世界》等四款游戏。

在此前的 iQOO 8 Pro 中，常见的《王者荣耀》和《和平精英》等游戏还支持“提升帧率”模式。

“提升帧率”模式是通过游戏插帧至 120 帧，减少画面拖影。

不过，IT之家在 vivo X70 Pro+ 的《和平精英》游戏中并未找到该模式开关，当然，既然官方提到了，后续肯定会陆续更新，这方面就不用担心啦。

游戏帧率表现方面，需要说明一点，因为IT之家拿到的是测试机型，前期测试固件肯定没有零售版完善，因此在《原神》《和平精英》中出现了锁帧现象，该测试固件的性能释放趋于保守，《原神》最高画质会锁 40fps（30 分钟游戏机身背面最高温也仅为 39°C 左右），当然，整体游戏表现依旧是第一梯队水准，毕竟旗舰硬件基础摆在这里，帧率图就不分享了，后续固件更新之后，IT之家将带来更深入的游戏评测体验。

写在最后：

时间原因，vivo X70 Pro + 还有很多升级点值得详细去谈，比如 X 轴线性马达、IP68 级防水防尘以及支持 Jovi 智能车载、隐私保护升级的 OriginOS 系统等等，鉴于篇幅原因，这里就不重点体验了。在IT之家的《vivo X70 Pro + 视频评测》中，系统部分会进行深度体验，感兴趣的小伙伴可通过评测视频了解。

这一次，vivo X70 Pro + 在影像方面重点发力，也补足了硬件上的所有短板，该有的配置全部都有，是一台非常标准的旗舰性能水桶机，但笔者认为，用水桶机来比如 vivo X70 Pro+ 是远远不够的，vivo X70 Pro + 在影像方面的创新，已经脱离单一的堆参数、堆 CMOS 大底高像素的层面，vivo 的影像赛道，已经来到镜片、镀膜等高度定制化以及硬件级计算摄影、独立芯片自研化的道路，是一台足够令人兴奋的影像旗舰。

总的来说，无论是设计、屏幕、性能还是影像体验，这一次 vivo X70 Pro+ 大招满满，无论你是摄影小白还是搞机人士，vivo X70 Pro+，不会让你失望。