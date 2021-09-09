适马发布 24mm/90mm DG DN 两款 I 系列定焦镜头：非球面玻璃镜片

IT之家 9 月 9 日消息 适马今晚正式发布了两款 I 系列定焦镜头，属于 Contemporary 级别，进一步补全产品线。这两款镜头体积小巧，支持高分辨率相机，提供索尼 E 卡口、L 卡口可选。

适马 90mm F2.8 DG DN 丨 Contemporary

这款产品在设计时尽可能保证小巧，收缩时镜头长度仅为 59.7mm，重 296g。

该产品侧重于拍摄人像，拥有良好的虚化效果。光学方面，镜头采用 10 组 11 片设计，拥有 5 片 SLD（特殊低色散）镜片，能够减小轴向色差，提高分辨率。此外，镜头还应用了 1 片高精度非球面玻璃镜片，保证中央至边缘的高分辨率，提供没有色差的焦外虚化效果。

以下为镜头样张：

▲ 适马合作摄影师 卡兹

▲ 适马合作摄影师 卡兹

▲ 适马影像大使 隋晓龙

▲ 适马影像大使 隋晓龙

适马 90mm F2.8 DG DN | Contemporary 镜头的最近对焦距离为 50cm，最大放大倍率为 1：5，可以进行近距离摄影，拍摄微型景观。自动对焦驱动系统运用安静而高速的步进马达，适用于静态图像拍摄和动态视频录制。

官方表示，这款镜头与同系列 24mm、45mm 定焦镜头一样，具有 64mm 的最大直径和 55mm 的滤镜口径，组成铁三角，便于配件共用。

适马 24mm F2 DG DN 丨 Contemporary

这款镜头体积同样小巧，长度 72mm，重 365g。镜头在光学方面为 11 组 13 片设计，拥有 1 片 FLD 萤石级低色散镜片，以及 2 片 SLD 特殊低色散镜片，有助于校正轴向色差。此外，镜头还拥有 2 片高精度非球面玻璃镜片，均采用适马的加工技术在日本会津的制造工厂生产。

▲ 图片来自适马合作摄影师 卡兹，下同

适马此款镜头为广角焦段，在设计时专门降低了慧差，同时保证了中央至边缘的一致解析力。产品具有机械光圈环，对焦环和光圈环之间的罩环采用拉丝处理，便于手指握持。

适马签约摄影师 王牧，下同

IT之家了解到，适马 I 系列镜头均随包装附赠磁吸镜头盖，便于快速安装。官方还为镜头提供了固定磁吸镜头盖的固定扣环，可以挂在双肩包上，防止丢失。

以下为适马两款新品的详细信息：