三星 Galaxy Z Fold3/Flip3 5G 国行正式开售，14999/7599 元起

IT之家 9 月 10 日消息 三星最新发布的两款折叠屏新机 Galaxy Z Fold3/Flip3 5G 国行已于今日（9 月 10 日）0 点正式开售，售价 7599 元起。

三星 Galaxy Z Fold3 5G 带来了陨石黑、幽谷绿和雪川银三款颜色：

12GB+512GB 版本建议零售价 14999 元。

三星 Galaxy Z Flip3 5G 提供月光香槟、陨石海岸、夏夜森林、梦境极光四款颜色：

8GB+128GB 版本建议零售价 7599 元；

8GB+256GB 版本建议零售价 7999 元。

三星 Galaxy Z Fold3 5G

IT之家获悉，设计方面，三星 Galaxy Z Fold3 5G 采用更加纤薄简约的时尚风格，机身更加轻巧，相比三星 Galaxy Z Fold2 5G 更加便携。颜色上，三星 Galaxy Z Fold3 5G 共推出了陨石黑、幽谷绿和雪川银三款颜色。

Galaxy Z Fold3 5G 内屏为 7.6 英寸，并支持 UDC 屏下摄像头（Under Display Camera）技术。具体来说，即三星在 Galaxy Z Fold3 5G 内部主屏的摄像头孔上方，分配了少量的屏幕像素点，从而扩大了屏幕显示区域，让用户使用应用时可以畅享完整的大屏体验。此外，全新 Eco 屏显技术，提升了 29% 的屏幕亮度，同时也进一步降低了功耗。并且，三星 Galaxy Z Fold3 5G 的内部主屏和外屏均支持 120Hz 自适应刷新率。

三星还将 Galaxy Note 系列中备受用户喜爱的 S Pen 功能，首次加入到三星 Galaxy Z Fold3 5G 上。用户可以在三星 Galaxy Z Fold3 5G 内部主屏上，感受到这支经过优化的 S Pen 为多任务处理体验带来的提升。用户可以更轻松地在视频通话的同时记录笔记，或在查阅电子邮件时核对待办事项。三星为 Galaxy Z Fold3 5G 的用户提供了两个版本的 S Pen 进行选择，分别是三星 Galaxy Z Fold3 5G 专属 S Pen 和 S Pen Pro。这两款 S Pen 均采用了可伸缩 Pro 笔尖的特殊设计，以及压感控制技术，让用户在使用过程中能够拥有更舒适的书写及交互体验，同时也更好地保护内部主屏。

为了进一步满足用户对于折叠屏在生产力方面的需求，三星 Galaxy Z Fold3 5G 进一步升级了自适应分屏功能，可以让用户同时处理多项事务，比如用户可以一边在上半部分屏幕进行视频通话，一边在下半部分屏幕查看会议纪要。通过分屏功能，用户可以将分屏布局的 App 以组合的形式保存，从而方便下次使用时能够一键打开。另外，新增的固定侧边任务栏可以让用户在使用 Galaxy Z Fold3 5G 时，无需再退回到主屏幕，便可直接通过固定侧边任务栏在应用程序之间快速切换。

三星 Galaxy Z Flip3 5G

三星 Galaxy Z Flip3 5G 带来了四种时尚的配色，包括月光香槟、夏夜森林、梦境极光、以及陨石海岸。

经过重新设计的三星 Galaxy Z Flip3 5G 外屏，其尺寸是上一代的 4 倍，令用户无需展开手机，亦可查看通知和消息。同时，此次的外部屏幕支持小组件功能，用户可以更便捷地查看天气和步数统计等，轻松掌握日程安排。对于喜欢个性化的用户来说，三星 Galaxy Z Flip3 5G 还可将外屏壁纸设置成和三星 Galaxy Watch4 或三星 Galaxy Watch4 Classic 匹配的风格，从而带来更加整齐划一且富有视觉冲击力的视觉效果。当然，用户也可以通过外部屏幕使用三星智付功能完成日常支付。

用户可以在三星 Galaxy Z Flip3 5G 上体验到三星专业的拍照功能，比如在立式交互模式下免手持自拍；还可以在折叠状态下，双击电源键启用的外屏快拍功能，快速拍摄照片或是录制视频。同时，三星 Galaxy Z Flip3 5G 也支持的 120Hz 自适应刷新率。