2021 世界机器人大会今日开幕，20 余款机器人将首发

IT之家 9 月 10 日消息 据北京日报报道，2021 世界机器人大会今日在北京亦庄拉开大幕，工业机器人、服务机器人、特种机器人三大展区中，有 110 余家企业的 500 多款产品参展。

大会论坛将由一场开幕式、“领航峰会”、“未来峰会”、“国际峰会”三场主题峰会、20 余场专题论坛等活动共同组成。论坛将整体以线上线下结合、境内境外互动的方式进行。300 余位国际顶尖科学家、国际组织代表、企业家代表以及我国工程院院士、国际院士、国家重点实验室带头人等嘉宾将出席峰会。同时，20 余场专题论坛将聚焦产业发展、行业应用、技术创新、跨界融合等开展深入探讨。

与大会同期举办的博览会已经布展完毕。博览会将汇聚顶级厂商，竞秀最新成果，包含 ABB 机器人、新松机器人、SMC 等在内的 110 余家企业的 500 多款产品参展。从 9 月 11 日到 13 日，市民可以到位于经开区的亦创国际会展中心欣赏“机器人总动员”。同时，多功能环卫机器人、人工智能垃圾站、防爆轮式巡检机器人等 20 余款展品将在展会上首发亮相。

值得一提的是，在刚刚举行的开幕式上，大会还收到了来自中国空间站三位航天员的祝福。

IT之家了解到，世界机器人大会自 2015 年至今已成功举办五届，汇聚了大量创新资源、产业资源、市场资源、资本资源、人才资源，已发展成为机器人领域规模最大、规格最高、国际元素最丰富的顶级盛会。