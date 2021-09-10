本源量子发布未来五年规划路线图：预计 2025 年实现 1024 位量子比特

IT之家 9 月 10 日消息 本源量子于 2017 年 9 月 11 日在合肥成立。今日，本源量子正式发布了未来五年量子计算技术规划路线图。

路线图显示，到 2025 年，本源量子将突破 1000 位量子比特，达到 1024 位量子比特，并将运用量子计算尝试在不同行业领域解决对应的问题，研制出行业领域的专用量子计算机。

▲ 本源量子计算技术路线规划图

从路线图可以看出，本源量子预计 2021 年底推出 64 比特超导量子芯片，新的设计布局增加了芯片的可拓展性，2022 年初尝试突破 144 比特。到 2025 年，将实现 1024 量子比特。

IT之家了解到，本源量子总经理张辉提到，本源量子超导量子芯片技术预计分为三个阶段，第一阶段在 2022 年前研制超导量子计算机原型机，主要在芯片保真度，可拓展性等性能上尝试为后续专用量子计算机的的发展打好基础，并验证基础量子算法以及证明量子优势；第二阶段在 2025 年突破到 1000 量子比特，可以尝试解决在各行业领域的特殊问题，研制行业领域专用机；第三阶段 在芯片比特数拓展到一定级别时，使用多核并行处理，本源自主研发的量子计算机操作系统可以实现量子资源的充分调度，有望实现通用型量子计算机。