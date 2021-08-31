王兴：“美团”本身的含义是“一起更好”，共同富裕植根在基因中

8 月 31 日下午消息，美团 CEO 王兴今日在朋友圈表示，“美团”这个名字的含义就是 "一起更好"，"共同富裕" 本身就植根于美团的基因之中。

今年以来，美团的众多业务遭遇了监管问题。今年 4 月，国家市场监督管理总局对美团展开反垄断调查，目前相关调查仍在进行；日前，相关部门又连续发布了《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，以及《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》，对外卖骑手的权益保障问题作出相关规定；8 月 30 日，市场监管总局再透露，对美团收购摩拜未依法申报开展了调查工作。

相关监管是否会影响美团的业务发展？在 8 月 30 日的财报电话会议中，就有分析师问及这一问题，美团 CEO 王兴表示，最近出台的一系列的针对互联网行业的监管措施，涵盖了反垄断，数据安全，社区电商等方面，监管方的这些措施是回应了公众关切，以及合作伙伴的呼声，这其中也包括了商家和骑手。这些监管变化对于互联网平台经济的持续发展和有序成长都有好处，对于促进行业的公平竞争和发展也有好处。公司将继续强化合规操作，改善内部各业务的管控，深度检视并积极整改相关问题，降低运营风险。

王兴还提到，监管的变化是有道理的，这是共同富裕的需要，而坚持共同富裕是美团的基因之一，美团的名字之中就有这个含义。“美”有好和更好的意思，“团”的意思是一起，一道，所以集团的名称就包含了“共同创造更好生活”之意。

今日，王兴在朋友圈再次引用电话会议中的表述称，美团这个名字里有两个字，"美" 意味着 "好"，"团" 意味着 "一起"、"共同"，所以 "美" 和 "团" 合起来就是 "一起更好"，也就是说 "共同富裕" 本身就植根于美团的基因之中。

不过目前，针对美团的反垄断调查还悬而未决，美团方面也表示，于现阶段无法预测相关调查的情况或结果，公司可能会被要求改变商业惯例或被处以高额罚款。

在骑手权益保障方面，王兴称指导意见公布后，美团管理团队对文件进行了深入研究，并且开始自查和内部改进。目前美团已经解决了一些问题并改进了一些做法，其他的也在进行中。

而针对美团收购摩拜的审查，美团方面还未有相关回应。