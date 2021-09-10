一图看懂「2021 联想创新科技大会」上的黑科技：拯救者二代原感键盘、智能双屏等

IT之家 9 月 10 日消息 联想中国官方微博在今日发布了一图看懂「2021 联想创新科技大会」上的最新黑科技，包括拯救者二代原感键盘、智能双屏、VR PC、智能野兽模式、智能屏光同步等。

LA2 智能嵌入式控制器

这是联想在推进超智能电脑普及征程中的一项核心技术突破。由联想自主设计、联合开发，采用独创的异构多核心混合架构，基于传感器融合技术，真正实现了高效快速的智能感知和智能控制。它将电脑内部的电压、电流和功耗等信息作为输入数据，结合多层神经网络算法，实现了精准的场景识别、实时的性能优化，以及智能的输入输出控制。

超级互联

该技术以用户账号为索引，采用独特的混合云平台架构，结合安全加密技术，让用户在不同场景下，实现了更无感、更快捷、更稳定、更安全的多设备协同，数据和内容主动匹配和适应设备，真正实现了设备适应人和服务人。

联想天骄

是联想面向中小学生“新新人类”推出的智能学习生态品牌。借丰富的智能产品、优质的内容资源，人性化的智慧服务，汇聚人工智能、大数据、虚拟增强现实等领先技术，打造属于中国教育的新力量，为中小学生构建一个全面的智能学习生态，助力同学们自主学习、健康学习、快乐学习。

联想智会

联想智会解决方案，将智能算法，图像识别、编解码、降噪等一系列算法相结合，全面提升视频会议效率和体验。

智能双屏

IT之家了解到，ThinkBookPlus2 拥有全球唯一的 A 面墨水屏智能交互技术。采用 12 英寸超大墨水屏，配合 16:10 屏幕比例以及 2.5K 分辨率，带来超乎想象的清晰度与阅读体验。配备内置 T1000 芯片的手写笔，将电子墨水屏的书写延退降低至 30ms 以内，带来丝滑流畅的书写体验。

VR PC

利用虚拟现实技术，突破屏幕尺寸限制，将传统笔记本电脑的画面极限拓展，用户可在虚拟环境下感受 360 度的 PC 分屏体验，在多身份、多任务、多工作之间自由切换，随时随地开启移动办公全新体验，在不同场景之下，突破束缚，享受无界工作。

智能屏光同步

搭载于联想拯救者笔记本，实时识别屏幕画面的色彩，实现机身氛围灯和屏幕画面色调的智能同步。机身氛围灯采用了微型潜望式镜头的光路设计，将混光距离从业界平均的 4 毫米缩短到仅为毫米，实现业界最强均光度，发光细腻柔和；结合自主开发的屏光映射算法，可以适配所有的视频和游戏。

拯救者二代原感键盘

全球首款引入智能压感的键盘。采用航天领域量子隧道效应复合材料，并将厚度仅为 0.2 毫米的压力传感器，植入到游戏常用键“WASD”这四个键的键位之下，可准确地识别出 256 个级别用户按压键盘产生的压力。内置的自适应压力算法，通过学习玩家键盘使用习惯，可以定义出压力区间，并根据所处压力区间执行相应的键盘指令。

智能野兽模式

联想拯救者电脑为玩家提供的强悍性能，基于全新升级的智能野兽模式，CPU 和 GPU 功耗可动态设定；根据 3A 游戏对 CPU 和 GPU 的不同需求，在数毫秒间，拯救者电脑即可助力玩家达到最优游戏侦数。拯救者电脑运行 3A 游戏时，可以做到连续 8 小时不降频、不卡顿；游戏顿数可提升 8% 到 13%，实现了显卡的越级。