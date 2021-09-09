约 3934 元起，联想 Tab P12 Pro 安卓平板电脑发布：搭载骁龙 870、12.6 英寸 OLED 120Hz 显示屏，可充当 Win11 PC 副屏

IT之家 9 月 9 日消息 联想发布了新的安卓旗舰平板电脑，联想 Tab P12 Pro 带来了升级的配置规格，另一个大显示屏，以及新软件项目。

IT之家获悉，联想 Tab P12 Pro 搭载了 12.6 英寸的 OLED 显示屏，分辨率为 2560×1600。联想称，这款平板电脑拥有 89% 的屏占比，刷新率为 120Hz。这款平板电脑还有四个由 JBL 调校的扬声器，一个用于视频通话和面部解锁的前置 800 万像素摄像头，以及一个 1300 万像素 + 500 万像素的后置超广角相机。电源按键中还内置指纹传感器。

在机身下，联想 Tab P12 Pro 搭载高通骁龙 870 处理器，与 8GB 内存 + 256GB 存储或 6GB 内存 + 128GB 存储搭配。还有一个用于扩展的 microSD 插槽，支持 USB-C 端口，但没有 3.5mm 耳机插孔。POGO 针脚可用于连接可选的键盘配件。

联想在 Tab P12 Pro 的包装盒中加入了“Precision Pen 3”（某些型号），值得注意的是，这支手写笔通过平板电脑 NFC 进行充电。内置了 10200mAh 的电池，可通过 USB-C 充电，快充功率高达 45W。

至于安卓系统，该平板电脑开箱即运行安卓 11 系统，并保证至少有一次重大软件更新，可能是安卓 12 系统。它还预装了谷歌娱乐空间和儿童空间，以及微软 Office 和亚马逊 Prime Music。

联想在 Tab P12 Pro 和其他运行安卓 11 或更高版本的平板电脑上的另一个新软件技巧是“Project Unity”。这个应用程序可以与使用 Windows 11/Windows 10 的联想电脑链接，并允许电脑以无线方式将其屏幕延伸到平板电脑上。联想这一功能的关键卖点是，“Project Unity”不会接管整个平板电脑，而是允许仍然使用画中画视频等安卓功能，其他公司之前也实现过这一功能。Project Unity 预计将于今年 10 月推出。

联想 Tab P12 Pro 将于 10 月在美国上市，起售价 609 美元（约 3934.14 元人民币），5G 机型在欧洲、中东和非洲地区的售价为 899 欧元（约 6868.36 元人民币）起。联想 Tab P11 的 5G 版本也将在该地区推出，售价 499 欧元（约 3812.36 元人民币）。