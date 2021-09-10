HTC 中国区总裁汪丛青：终极元宇宙一定是一个完美的世界

9 月 10 日消息，由网易科技频道、网易游戏频道主办的“元宇宙・互联网终极形态的机会与挑战”沙龙今天线上线下同期举行。会议上，HTC 中国区总裁汪丛青分享了他对未来元宇宙概念的理解和思考。

汪丛青认为，元宇宙就是三维的互联网，它是用 VR 或 AR 的设备来使用，通过沉浸式的方法来进入不同的世界。

在这样的一个全新的世界里，汪丛青分析了其给整个社会带来的机会与挑战。他认为未来元宇宙会变成一个终极媒体，是一个不可能再比起更丰富的媒体，有互动性，有个性化，而且是沉浸式的。如此，虚拟化的数字化的服务内容、艺术、游戏以及物品将会在新世界变成新业务。

“未来，我们时间越来越多在虚拟世界里，对人来说将会变成更为平等化，在虚拟世界里你可以变成任何人。”汪丛青表示。

当然，元宇宙也可能带来一些挑战，比如可能会引起一些人上瘾，越来越离开真实世界等等。

汪丛青认为，未来最终真正的元宇宙一定可以变成一个非常美好的未来，不一定是像现在科幻片给大家描述的负面的世界。

“但大家还是需要花点时间，现在在技术初期我觉得是很重要的时间，要做多些准备，到真正普及化的时候可以达到最终的完美的虚拟世界，一个完美的元宇宙。”汪丛青提到。

以下为 HTC 中国区总裁汪丛青演讲内容：

网易活动的朋友们大家好，我是 HTC 中国区总裁汪丛青，今年元宇宙题目越来越火，有点感觉好像整个回到 2016 年，不管是传统媒体还是 B2 媒体都在谈这件事情，不管是国内还是国外，确实有一些新的公司有很多新上市的内容会让大家回到，即使元宇宙和 VR 对我们可能未来的一个影响。

虽然这是一个新东西，但是元宇宙的概念大家都知道，其实不是一个新概念，应该在我们活动的介绍里面都已经说了，是 1992 年《雪崩》这本书里的概念，但是很多人可能听到元宇宙的概念还是不太清楚它具体是什么。我觉得很简单的方法来去理解它，它就是未来的虚拟世界，不管是《头号玩家》、《玩家 1 号》这样的电影或书里的虚拟世界，或者是黑客帝国，其实都是这一个概念。

那它其实是什么呢？它就是我们现在一直在使用这几十年的互联网，但是是三维的互联网，而且不是只是用一个屏幕来去使用，它是用一个 VR 或者 AR 的设备来去使用，沉浸式的方法来去进入这些不同的世界，从 2D 的网站变成三维的环境和特殊的世界，而且很重要的话其实它是每个人都有机会在里面改变这个世界，它不只是做出来你去体验的而已，其实你在里面去生活，你会在里面去贡献。

就像我们现在在真实世界里面的概念，那它对这个社会的机会是什么样子呢？你可以想象，像我们从报纸转到收音机、收音台，从一个固定的内容媒体到一个可以变动的信息，从收音的音频转到电视，从一个的声音变成一个不管是黑白的还是彩色的图片，这么大的一个改变。

或者是从电视转到互联网这样的概念，从一个固定给大家都是一模一样的内容，然后变成现在是每个人都可以，自己在网上想看什么就去看什么，想看什么视频、想看什么网站、想玩什么网上的游戏，都有自己的选择。

所以这几十年，甚至基本上前面这一百年，每几十年会有一些很大的在媒体和内容的一个不同的表现方法，现在最完整的方法就是我们现在看到的，未来的元宇宙，它确实会变成最终的一个媒体，因为这个媒体有了以后，不可能再有比它更丰富的媒体了。

因为它又是个性化的，互动性的，而且还是沉浸式的，所以在一个完整的元宇宙以后，在某一天可能感觉不了虚拟世界与真实世界的区别，所以在在真实世界有的这些商务机会，或者是内容机会，或者是怎么去表达你自己的机会，在未来的元宇宙，都可以去创出，同样的机会和同样的商务机会或者是自己来去表达的这些机会

所以在任何一个新的空间或者一个新的趋势出来了，其实很重要是必须要有一些标准化的工具让大家可以在里面不止去使用这个内容，或者是看这个内容，更重要的它也可以去碰触内容，所以工具类的产品确实很有机会。

在新的世界里面，它也会有新的服务和新的产品会创出，虚拟化的数字化的一些服务内容游戏、物品，艺术等等都会在这个新的世界里面变成一个新的业务。

这些不同的业务也需要有新的方法来付费，因为你现在没有国家的边界了，所以你可能现在用人民币不知道是不是合适，或者用美金合不合适，可能会需要更通用的一个虚拟币。这个虚拟币是哪个币？是数字人民币，还是比特币？不知道。所以很多东西还是在下面的 10 年、20 年，一定会有很多新的颠覆性的改变（对于我们日常的生活）。

我们怎么样去在真正的生活，也会有很大变化。现在可能每天的时间基本上 1/3 是在睡觉，1/3 时间是在工作或者是学习，1/3 时间为私人的生活做不管是锻炼还是吃饭，还是其他的一些跟朋友去交流。在未来可能很大的一个部分就是在除了睡觉的时间，可能其他的时间就会越来越大的部分会在虚拟世界里边。从早上起来，你会戴上一个眼镜，这个眼镜就会让你进入这个世界，睡觉的时候把它脱下来，你可以去上床睡觉。在中间的时候，几乎大多数你的互动跟别的人，或者是跟电脑，或者是跟互联网，都会用一个这样的设备跟虚拟的世界互动，所以可能很多方面我们就不需要有自己的车，不需要天天去上班，不需要天天去上学。

所以从环保的角度会有很大的帮助，因为我们的二氧化碳就会少很多。但是对人跟人之间的关系会有一定的影响，因为人类还是需要面对面去沟通的，或者起码偶尔见得到、碰得到，才会建立一些很密切的关系。

当然，在越来越真实的一个 VR 世界里边，我们的交往会越来越依赖你的虚拟设备，来代表你再去跟其他的人沟通。而且要是这个设备很真实、这个世界很真实的话，从很多方面你可能可以得到像面对面的感觉，离得很近。

所以对于人跟人之间的交谈会改变，但是很大一方面可能也对社会方面或者是政府和国家方面的这些影响也会改变。因为你在未来世界不管你是住在北京、上海、东京、纽约，在虚拟世界里边其实是真实位置不重要的。应该用哪个国家的法律来管理它？你要是在里边做出的生意应该哪个政府收你的税？这些东西我觉得有很多地方还是不清楚，所以这也是一些机会（对于新的企业家想去找到的一些想法）。

要是我们时间越来越在虚拟世界里边，其实有另外一个很大的差别，可能也是在对人类的平等化。不管是男人还是女人，不管你是个子高还是矮，是白人、黑人还是黄种人，在虚拟世界里你可以变成任何人。所以它可以更公平化地来让别人评估你，是根据你的能力、根据你的想法、根据你的想象力、根据你的实力，不是只是按照你的一些外表。

也会给社会带来一些挑战，因为任何有机会去带来好处的一些技术和突破，也会有同样的一些能力去带来一些风险，或者一些负面的影响。这样的一个这么有魅力的媒体，应该也会引起有一些人上瘾，会越来越想离开真实世界，放更多的时间在虚拟世界，然后忘记了真实世界。这个不一定是个好事，我觉得这些也是我们行业要注意怎么样来保护用户和保护孩子们，来避免这样的情况会出现。

也有人说要是我每天都在虚拟世界里边，会不会身体不好，因为不出去锻炼，这也是一个风险，不过我觉得这也是希望在虚拟世界做事，不需要出差，或者你少一点出差，少一点每天上班你可以把省下的时间来锻炼，来照顾自己的家人或者照顾自己的身体，这个就要看大家怎么样去管理自己的时间。

另外我觉得有一个小的风险，这个媒体的特色是它可以用多种方法来把信息灌进你的脑。从这个角度，要是它未来做学习特别好，因为它可以很快让你认识它、让你理解它、让你接受它。但是要是有一些不好的人在世界上想用这样的一个媒体来影响大众，这也是一个风险，有一些他是想负面影响人家做一些不应该做的事，或者是不健康的事，这也是有可能性。所以不管是从政府的角度还是从行业的角度，我们也要想一想怎么可以保护用户和社会不会有这样一些负面的风险。

整个经济真的会有大面的影响，因为要是这样一个社会真的起来以后，很多我们现在在买的东西可能就不需要，很多我们现在在买的服务可能也会需求越来越减少。所以一个虚拟的经济可能会火起来，这样的话可能会颠覆很多现代的生意，这个大家也应该去考虑一下哪一些生意会有这样的一些影响。

因为我觉得很重要的一件事，就是很多人是需要有工作，有一个价值感是从工作来的，要是我们以后效率这么高，不一定需要工作，或者有了 AI 很多东西都可以政府提供给你或者是社会直接提供给你，这个可能会引起一些人感觉自己的目标、自己的使命不在了，那我为什么存在？一个人我觉得还是要有一个个人的使命，所以这个也是要想一想。要是未来的世界是非常虚拟化的话，大家还怎么样可以保持自己的价值观、自己的个人方向。

其实我觉得真正达到最终的元宇宙的一个未来的时候，其实可以变成一个非常美好的未来，不一定是要像很多现在科幻片给大家描述的这些负面的世界。但是最重要的是我们爱看到有这些不同负面的影响和负面的风险，怎么可以提早解决它、减少它的风险，怎么样可以让这个技术和这样一个突破性的应用来最大地显示出来它对社会的一些好处。

所以我觉得大家应该要花点时间，在技术的初期我觉得是很重要的时间，现在是决定做这些准备，到真正普及化的时候可以达到一个我们都想达到的最终的完美的虚拟世界，一个完美的元宇宙。

好，我今天就说到这里，谢谢大家！