报告：苹果 iPhone 将占据今年 5G 手机出货量约三分之一的份额

IT之家 9 月 10 日消息 市场调研机构 Counterpoint 的最新报告显示，苹果已经在售的 iPhone 12 系列和即将推出的 iPhone 13 系列，在 2021 年第四季度，将会把 5G 手机的出货量拉到接近 2 亿部的高度，2021 年全年，5G 手机出货量将超过 6.05 亿部。

在 2020 年 10 月，苹果发布了 iPhone 12 系列，该系列手机占据了全球 5G 手机出货量 24% 的份额。

而今年苹果将发布会时间调回了传统的 9 月，Counterpoint 分析认为，新的 iPhone 13 将助力 iPhone 出货量进一步增长，iPhone 今年占全球 5G 手机出货量的份额将会增长到 33%。

此外，Counterpoint 还表示，除 iPhone 13 本身之外，北美运营商对 5G 手机推动也是苹果占据 5G 手机市场三分之一份额的关键。

以美国市场为例，T-Mobile、Verizon 和 AT&T 都在非常积极的引用户更换 5G 手机，使得近几个月的 iPhone 12 系列价格都非常具有吸引力。

IT之家了解到，苹果已经在此前官宣，秋季发布会定于美西时间 9 月 14 日，北京时间 2021 年 9 月 15 日凌晨 1 点，届时将发布 iPhone 13 / Pro / Pro Max 等新品。