韩媒：苹果 2023 年款 iPhone 使用三星电机折叠变焦技术的计划被取消

IT之家 9 月 2 日消息 据韩国网站 The Elec 援引不愿透露姓名的消息人士称，三星电机将被排除在苹果为 2023 年推出的 iPhone 提供“折叠”变焦相机模块的供应链之外。

IT之家了解到，折叠变焦技术是在光线到达图像传感器之前使用棱镜进行弯曲，它是一种类似潜望镜的长焦相机。这项技术可以使相机模块做得更薄，使其不至于凸起在智能手机的后盖上，三星曾在 Galaxy S20 Ultra 上首次使用了三星电机的折叠式变焦技术。

苹果公司正计划将该技术应用于 2023 年推出的 iPhone，但专利问题阻碍了其发展，三星电子在 2019 年通过收购以色列的 Corephotonix 公司获得了该技术所需的专利。

作为三星供应链的一部分，三星电机和韩国 Jahwa 电子也拥有与折叠式变焦镜筒中使用的执行器有关的专利。

三星电子机械公司使用球状导向致动器来移动镜筒，这被认为比苹果目前在其 iPhone 的相机上使用的弹簧致动器更先进。折叠变焦可以容纳更多的镜头和更大的图像传感器，这需要对它们进行精确的控制，而球导方法在这方面更有优势。

预计苹果将从其长期供应商 LG InnoTek 获得折叠式变焦模块的供应，而从三星电子机械公司采购球导传动器。如果苹果选择了这一路线，它将用三星电机取代其执行器合作伙伴阿尔卑斯电气和三井电气。

同时，苹果在今年上半年审查了 Jahwa 电子的光学图像稳定模块工厂。光学图像稳定器通常与自动对焦执行器集成，形成一个模块。该集成模块是 Jahwa 的主要产品，将其与图像传感器和电路板结合起来就完成了一个相机模块。

然而，Jahwa 与三星和三星电机共同开发了 OIS 技术，这引起了人们对其可能无法向苹果公司供货的担忧。然而，苹果似乎已经准备好从 Jahwa 采购 OIS，同时它将寻找其他方法来处理这一问题带来的专利问题。苹果可能有自己的专利解决方法，或将向三星支付许可费。

苹果要在 2023 年为 iPhone 采用折叠式变焦，需要在今年内敲定规格和供应商，LG InnoTek 目前正在开发自己的折叠式变焦技术。LG InnoTek 和 Corephotonix 陷入了专利侵权诉讼，但前者已于 7 月在韩国通过当地专利委员会成功使后者的长焦镜头专利无效。上个月，LG InnoTek 也在当地专利法院赢得了诉讼。