微信状态，可以直接看书了

IT之家 9 月 10 日消息 据微信读书宣布，现在，在「微信状态」和「微信看一看」中，可以直接展示你正在看的书了。

微信状态和微信看一看已经支持微信读书一键分享功能。在微信读书中选择你正在看的书，点击右上角的「分享」，就可以直接分享到微信状态或者微信看一看。

IT之家获悉，书籍成功设为状态后，就会出现在你的微信个人主页中。你的微信好友可以在你的个人主页以及与你的聊天对话框中看到状态，点击「微信读书」标识，可以直接跳转到微信读书中读这本书。

书籍成功同步到微信看一看后，你还可以和你的微信好友在评论区一起讨论这本书。

* 需要更新微信读书到「5.5.4」或以上版本。

1、如何同步阅读状态到「微信状态」？

发布状态前，你可以把默认展示的书名改成你想分享的话，还可以进行更多个性化修改，如替换背景图，添加话题等。

发布后，在个人主页中点击微信状态模块，你可以修改状态。

2、在微信中哪里可以看到「阅读状态」？

成功设为状态后，你的微信好友可以在你的个人主页或者与你的聊天对话框中看到这个状态。

点击「微信读书」标识，你的微信好友还可以直接跳转到微信读书中读这本书。

3、如何同步阅读状态到「微信看一看」？

马上同步你的阅读状态到「微信状态」或者「微信看一看」，让你的微信好友发现你的读书小心思吧！