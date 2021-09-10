中星 9B 卫星成功发射，一图看懂同系列广电卫星

IT之家 9 月 10 日消息 我国中星 9B 卫星于 9 月 9 日晚成功搭乘长征三号乙运载火箭发射升空。这颗卫星将在地球同步轨道运行，用于广播电视直播，支持 4K、8K 高清视频节目传输。官方表示，该卫星具备为北京 2022 年冬奥会等大型体育活动提供高质量直播传输服务的能力。

目前我国在轨运行的广电专用卫星包括中星 6A、中星 6B、中星 6C 以及中星 9 号等，最新的中星 9B 卫星由中国航天科技集团有限公司所属的中国卫通公司管理。这颗卫星采用国内自主研发的东方红四号增强型卫星平台，具有 25 个 Ku BSS 频段转发器，主要提供 Ku BSS 频段广播电视直播服务，覆盖中国领土以及领水。

以下为中星系列卫星的官方介绍：

IT之家了解到，广播电视卫星传输星和广播电视直播星有所不同，前者使用了 C 频段进行传输，面向集体用户，比如广电行业在各地的有线前端，一般使用 3 米左右的接收天线。这种卫星功率不必太强。而广播电视直播星则使用了 Ku 广播频段，直接面向个人用户，小尺寸天线即可接收。这就需要卫星具有足够强的功率，同时还要具备抗干扰功能。

截至目前，由中国卫通运行的通信广播卫星共承载着 300 多套电视节目，和将近 400 套广播节目。直播星主要为我国边远地区超过 1.4 亿户家庭提供卫星电视直播服务。