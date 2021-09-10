荣耀 Magic3/Pro 新增动态熄屏显示，可自定义图片

IT之家 9 月 10 日消息 此前荣耀发布了荣耀 Magic3、Magic3 Pro、Magic3 至臻版新手机，并且已经上市开售。现在，荣耀 Magic3/Pro 系列手机迎来更新，新增支持动态熄屏显示，可自定义图片。

荣耀 Magic3 系列非凡体验之全新生态主题熄屏显示：在屏幕上与憨态可掬的北极熊尽情“互动”，随电量变化，生态主题会呈现不同趣味动画。

开启熄屏模式，设置 > 桌面和壁纸 > 熄屏显示，设置显示方式 (轻触显示、定时显示、全天显示)，选择熄屏样式。

还有更多生态主题等你探索，戳图了解如何定义属于你的灵动世界！

IT之家了解到，荣耀 Magic3 有晨晖金、曙光蓝、釉白色、亮黑色四种配色；荣耀 Magic3 Pro 有晨晖金、釉白色、亮黑色三种配色，Pro 版达到 IP68 级防尘防水。

屏幕方面，荣耀 Magic3 采用 89° 超曲屏，拥有 94.86% 屏占比与 10bit 真 10.7 亿色，支持 120Hz 刷新率与 1920Hz 高频 PWM 调光。

配置方面，荣耀 Magic3 系列配备超导六方晶石墨烯材质，内置 4600mAh 电池，全系列均通过了德国莱茵安全快充的认证。其中，荣耀 Magic3 支持 66W 有线超级快充；荣耀 Magic3 Pro 采用高通最新的旗舰芯片骁龙 888 Plus，支持 66W 有线和 50W 无线双超级快充。

相机方面，荣耀 Magic3 系列配备多摄影像系统：前置 100° 超广角镜头，1.22μm 大像素尺寸；后置 5000 万像素超大底主摄，6400 万黑白摄像头以及 1300 万超广角镜头，荣耀 Magic3 Pro 还搭载 6400 万潜望式长焦摄像头。

此外，荣耀 Magic3 Pro 还搭载前置 3D 景深镜头，支持 3D 人脸解锁和 AI 智慧感知；还有主摄级荣耀最高 6400 万潜望式长焦摄像头，3.5 倍光学变焦，10 倍混合变焦，100 倍数字变焦，支持 OIS 光学防抖和 8*8 dToF 激光对焦系统。