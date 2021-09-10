舜宇光学：8 月手机镜头模组出货量同比减少 22.8%

9 月 9 日，舜宇光学科技发布公告称，8 月手机镜头模组出货量为 1.254 亿件，同比减少 22.8%，环比增加 19.7%；8 月手机摄像模组出货量为 546 万件，同比减少 8%，环比增加 0.02%。

据了解，舜宇光学的产品主要分为三类：光学零部件、光电产品和光学仪器。上半年增幅最大的是收入贡献最小的光学仪器事业板块，由于应用于国内工业领域的光学仪器市场及整体海外市场需求恢复，带该板块收入同比增长 43.7% 至约 1.817 亿元。

受手机镜头和车载镜头的出货量增加的影响，上半年光学零件事业的收入约 43.4 亿元，同比增长约 12.4%。光学零部件的三大主要产品 —— 手机镜头、车载镜头和手机摄像模组的出货量同比均有所增长，但受智能手机市场格局变化及高端机型销量不佳的影响，手机摄像模组的平均销售单价较去年同期下降幅度较大，部分抵销了出货量增加所带来的收入增长。

公开资料显示，今年年初至 5 月份之前，舜宇光学手机镜头出货量均在同比增长，5 月以来，受海外疫情及国内智能手机市场需求放缓的影响，其手机相关业务已出现出货量增长放缓的迹象。时值 6 月，其手机镜头出货量已同比下降 27.1%。也就是说，不仅仅是 7 月份，其手机镜头出货量已持续低迷了一段时期。

产业链人士指出：“出货量下滑的一方面原因，是由于舜宇主要为安卓手机供货，而华为手机销量下滑以及整个手机市场都不太好；另一方面，舜宇光学还有一部分业务在海外，在印度、东南亚及欧美地区疫情反复的影响下，产品在海外的出货量也并不乐观。”