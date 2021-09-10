欧菲光：产品应用将从现有的消费电子延伸到智能家居/穿戴等领域

9 月 10 日消息 9 月 9 日，欧菲光在与投资者互动时表示，秉承自主创新理念，公司将集中优势资源持续加强高端镜头、玻塑混合、超薄镜头、广角镜头、潜望镜头及新型技术领域产品的开发，多方位布局车载镜头、红外镜头、运动相机镜头及 VR/AR 镜头。

未来欧菲光的产品应用领域将从现有的消费电子延伸到智能家居、智能穿戴、智能工业、智慧医疗、新零售、新物流、VR/AR、教育以等领域。

今年上半年，欧菲光实现营业总收入 117.42 亿元，同比下降 49.96%，归属于上市公司股东的净利润 0.34 亿元，同比下降 93.25%。

对于业绩变动，欧菲光表示，主要原因如下：（1）受到境外特定客户终止采购关系的影响，其与特定客户相关的产品出货量同比下降；（2）因国际贸易环境发生较大变化，其 H 客户智能手机业务受到芯片供应受限等因素影响，导致多个产品出货量同比大幅下降；（3）其在发展核心业务的同时积极拓展新业务，目前新业务尚处于导入期或投资建设期。

据悉，今年上半年，欧菲光研发投入达到 9.46 亿元，同比增长 4.58%。截止 2020 年 12 月 31 日，欧菲光拥有研发人员 4701 人，并在中国大陆及中国台湾地区、美国、日本、韩国、及欧洲等地均建立了创新研发中心，且积极与国内外院校、科研机构建立紧密的合作关系。