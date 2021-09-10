索尼发布黑科技 AI 音乐创作辅助 App：Flow Machines Mobile，iPad 可用

IT之家 9 月 10 日消息 索尼计算机科学实验室（CSL）今日宣布发布一款 AI 辅助音乐制作应用程序：Flow Machines Mobile（简称 FM Mobile）。这款应用目前已经登陆苹果 App Store，可以用于 iPad。

索尼 CSL 于 2012 年启动了 Flow Machines （FM）项目。2019 年，索尼 CSL 发布了一款用于数字音频工作站：Flow Machines Professional。这项技术被广泛应用于索尼集团内部，制作了无数音乐作品。全新的 FM Mobile 是一款基于云端的 AI 音乐制作工具，可兼容多种 DAW 插件。

FM Mobile 的功能

这款应用程序可以利用 AI 人工智能技术辅助音乐制作，能够根据创作者选择的风格提示旋律、和弦和贝斯线，生成音乐。为了实现不同的风格，FM Mobile 推出了一个名为风格调色版（Style Palette）的独特概念，其中包括一个分析音乐数据的机器学习模型。用户可以从索尼 CSL 创建的各种预置调色板中选择，或在应用程序内创建自己的原创风格音乐调色板。这使 AI 生成旋律，激发新的想法，同时保留创作者自身的独特风格。

FM Mobile 的工作原理

在 FM Mobile 应用程序中，用户可以选择与他们想要创建的歌曲的流派及和弦级数相匹配的风格调色板。当他们按下作曲按钮时，AI 将根据选定的和弦级数生成 8 小节旋律。还有一些参数，如音符时长和旋律复杂性，允许用户从 AI 获得与自身创作意图相匹配的建议。用户可以保存他们最喜欢的旋律，并使用 FM Pro 将它们导入到 DAW 中。因为 FM Mobile 的数据是 MIDI 数据，如果他们有 iPad，他们就可以把自己喜欢的那些旋律直接导入到苹果的 GarageBand 中。

用 Flow Machines 制作的音乐

IT之家了解到，索尼今日同时发布了一部 FM 的品牌宣传片，其中包括一首由江崎文武（音乐家/作曲家）用 FM 创作的歌曲《Obscura（Feat.HANA）》。青年歌手 HANA 以主唱的身份参与制作了这首歌。索尼 CSL 同时还发布了一段教程视频，带你了解这首歌的创作过程。

FM Mobile 宣传视频：

FM Mobile 创作教程：

索尼表示，将于 2021 年 9 月 23 日至 9 月 26 日，在索尼广场在线平台（Sony Square）举办为期四天的线上活动“与索尼一起开启”。第一天将播出“AI × 音乐制作人：通过音乐制作增强创造力”的系列节目，会围绕一个使用 FM 应用程序的创作者小组展开。

Flow Machines Mobile 苹果应用商店链接：点击打开

Flow Machines 官网：点击打开