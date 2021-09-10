商用两年 5G 发展：煤矿引入华为 5G 需千万元，中国广电进场目标 5G 用户 1 亿

一年一度的世界 5G 大会于上周落幕。工业和信息化部部长肖亚庆在会上介绍，目前我国已开通建设 5G 基站 99.3 万个，5G 基站已经覆盖全国所有地级市、95% 以上的县区和 35% 的乡镇。

自 2019 年 9 月正式发放牌照以来，商用两年，今年的 5G 建设有两个显著变化：首先是中国广电正式入局，与中国移动共同推进 700M 5G 基站建设。再者是 5G 行业应用从“样板房”走向“商品房”，全国 5G 应用案例超过一万个，涵盖钢铁、电力、矿山等多个行业。

在铺天盖地的宣传与科普之下，5G 不再是一项陌生的技术。抛开抽象的数字和增长，5G 发展中的细节或许更令外界好奇。5G ToB 的挑战在哪？下一步 5G 网络建设规划有何变化？能耗高的老问题有没有得到改善？搜狐科技与多位 5G 相关从业者聊了聊。

接入成本或达千万，5G ToB 面临哪些难题？

煤矿接入 5G，需要花多少钱？在华为负责 5G 解决方案的廖为告诉搜狐科技，“大概需要几千万。当然具体还要看你要上什么业务，以及矿到底有多大。”

“引入 5G 的成本还是较高，目前应用得比较成熟的有矿山、港口、钢铁等行业。”廖为指出，5G 解决方案的商业模式是甲乙丙，甲方是准备接入 5G 的企业，乙方是运营商，华为在后面支撑运营商行业的拓展，提供设备和解决方案。

工信部前部长苗圩曾指出，5G 的应用场景中约 20% 是 ToC，80% 是 ToB。可以说，挖掘 5G 的行业价值成为共识。

多位从业者告诉搜狐科技，目前 5G 进入千行百业还属于初级阶段。而由于矿山行业对 5G 诉求比较强，再加上利润高、用得起，所以 5G 应用在矿山是最先深入去做的。

众所周知，矿井下工作环境艰苦、危险，煤矿事故伤亡率较高，而 5G 为煤矿作业的智能化、少人化提供了帮助。

“煤矿还属于有政策牵引的行业。”中国移动负责 5G 矿山解决方案的张一告诉搜狐科技，比如内蒙等地对煤矿的智能化建设有验收标准，实现 5G 覆盖会加分，分很重要，不达标要被关停或是整改。

（内蒙智能化煤矿信息基础设施考核评分表部分截图）

5G 行业应用在实际落地中面临着哪些困难？张一指出，5G ToB 处于融合发展的阶段，不能光靠运营商，还需要设备商、矿山传统的信息化服务厂商等一起去推动。

他举例称，采矿设备接入 5G 需要对设备本身的通信模块做改造，但设备商观望态度较多，因为成本会面临提升。“目前我们采用的方案是在原有通信模块基础上，通过信号转换器 CPE 进行中转，这意味着网络时延、稳定性会有一定影响。”

矿山是 5G 行业应用的一个缩影，由于不同行业、不同企业的需求不同，5GToB 解决有高度定制化的特点，方案难以被大规模复制。

中国联通数字科技有限公司总裁李广聚在演讲中曾提到，5G 前三年都是序曲，因为行业应用需要很多探索。中国联通目前达到 300 余个 5G 的灯塔项目，复制了 2000 余项的项目落地，平均 1 个灯塔项目复制了近 7 个，难度不能被低估。

经历过 3G、4G 的老通信人廖为感叹道，4G 应用偏 ToC，工作主要是改善用户上网体验，而现在 5G 进入千行百业，需要和以前不曾打交道的行业进行深入接触。

根据 5G 应用“扬帆”行动计划，到 2023 年，大型工业企业的 5G 应用渗透率将超过 35%，每个重点行业要打造 100 个以上 5G 应用标杆。

中国广电进场，5G 网络建设迎新玩家

5G 行业应用正从“样板房”走向“商品房”，5G 网络高速的建设进度则更引人注意。5G 商用两年，5G 基站建设已近 100 万站。前不久，中国移动和中国广电联合集采了 48 万个 700MHz 5G 基站，中国电信和中国联通联合集采了 24.2 万个 2.1GHZ 5G 基站。

从 2.6G 和 3.5G 到 700M 和 2.1G，从运营商们集采基站设备频段的变化，也可以看出来接下来 5G 网将实现更为广度的覆盖。

一般来说，频率越低，覆盖则越广。杰赛科技 5G 产品线的李云告诉搜狐科技，如果建 10 个 700M 5G 基站，想实现同等的覆盖范围，则需要建设约 40 个 2.6G 基站，或者 60 个 3.5G 基站。

而刚结束的招标也意味着中国广电取得实质性工作进展，一股不可忽略的新势力正“冉冉升起”，助力 5G 网络的完善。

来自中国广电的李立工作内容与 5G 网络的规划建设相关，他告诉搜狐科技，“今年年底中国广电预计建设 20 万个 5G 基站，明年完成 48 万站计划目标，覆盖所有的城市、县城、乡镇、农村。”

李立指出，中国广电还没有发展用户，目标是数量一个亿。“要等今年的 20 万个 5G 基站建成后开始放号，如果一个运营商要持久发展，最起码得有一个亿的用户，乐观的话明年底能达成目标。”

5G 建设如火如荼，成本问题也无法被忽略。来自设备商大唐移动的行业人员告诉搜狐科技，“运营商降本增效，4G 投资还没收回本，所以给设备商的利润空间也比较小。除了华为报价‘强势’，去年集采各家报价接近成本价了，甚至有的会赔本，目的是为了抢占市场份额，今年趋势也是这样。”

能耗高是导致运营商投资成本高企的一大原因。在世界 5G 大会“5G 与碳中和、碳达峰论坛”上，中国工程院院士吴锋预测，2026 年三大运营商全部升级 5G 后，电力消耗将达到全国总用电量的 2.1%，需要更高密度、低成本和高可靠的储能技术保证稳定运行。

在中国移动的招股书中可以看出，自 2020 进入 5G 主力建设期后，能源使用费（主指电费）的增长速度更快了。2019 年能源使用费同比增长 2.5％，2020 年增长 14.7％，如果 2021 下半年能源使用费和上半年保持一致，那么全年的增速将达到 29.2％。

一位中国铁塔的人士告诉搜狐科技，“由于华为受到芯片制裁，目前无法开发性能更好、制程工艺更先进的基站芯片投入使用，这也对运营商降能耗有不利影响。”2019 年，华为曾发布业界首款 5G 基站核心芯片 —— 7nm 制程的天罡芯片，实现基站尺寸缩小超 50%，重量减轻 23%，功耗节省达 21%。

7nm 并不是“终点”，业界在研发制程工艺更领先的芯片。中兴通讯总裁徐子阳曾提到，5nm 芯片的导入和技术进步，预计会使得 5G 设备功耗、重量每年持续降低 20%。

目前来看，5G 发展的成果与挑战并存，相信随着技术发展，5G 网络对公众和行业的影响会更加明显。当然，5G 杀手级应用不能仅靠运营商和设备商去“孕育”，社会各界的参与都非常重要。

（应采访对象要求，文中廖为等人名称均为化名。）