阿里张勇：为客户创造价值是阿里巴巴存在的意义

9 月 10 日消息，今天下午，在阿里巴巴集团第七届“客户日”活动现场，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示：“为客户创造价值，是我们存在的意义。以价值创造为基础的共同成长，是我们感恩客户、回馈客户和社会的最好方式。”

和每年 5 月 10 号的“阿里亲友日”不同，每年 9 月 10 号既是阿里巴巴的成立日，也是阿里一年一度的“客户日”。今年是阿里巴巴成立 22 周年，也是第七届“客户日”。

据了解，在阿里内部，“客户第一”的主题活动会贯穿全年。作为内部最重要的节日之一，阿里巴巴各业务线尤其会在 9 月 10 日当天和 9 月内，举办各种形式的客户共创活动。

“从 22 年前创立开始到今天，一路走来，因为有了这个时代，因为时代中不断发展的客户的需求，才能够推着我们向前走，才推着我们不断的创造、创新，去满足客户的需求，甚至去激发客户创造新的需求。”张勇表示。

张勇现场分享了他对“客户价值创造”的再思考，“数字平台业务的特性是，在此从事商业活动的不是双方而是多方，多个利益相关者，大家相辅相成、互相合作。而且，我们面对的绝不是单一身份客户，而是多角色、提供多价值的合作伙伴。彼此的紧密合作，共同创造价值，才是服务好共同最终客户最重要的基础。”